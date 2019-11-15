Украла 8 тысяч гривен: в Одессе ловкая мошенница попала на камеры

В Одессе воровка, орудующая в магазинах и обманувшая уже множество продавцов, попала на камеры наблюдения.

Свидетели отмечают, что иногда женщина "работает" в паре с сообщниками. Вместе им удается красть значительные суммы на кассах магазинов. Соответствующий пост с описанием одного из последних случаев мошенничества был размещен в сообществе "Черный список Одессы" на Facebook.

"Хочу предупредить всех, кто на её уловки еще не попался. Девушка приходила дважды. В первый раз пробивала почву, а во второй раз пришла не сама, а с двумя молодыми людьми, которые отвлекали меня во время работы под видом клиентов. Провела ловко манипуляции со сдачей и украла почти 8 тысяч грн, Будьте бдительны - она красивая и хорошо одета, разговаривает на ломаном английском", – написала одесситка Daniella Makarskaya.

В то же время в комментариях к этому посту одесситы, также столкнувшиеся с мошенницей, утверждают, что на самом деле она - ромской национальности, а английского не знает.

В Одессе орудует мошенница Facebook Черный список Одесса

В Одессе орудует мошенница Facebook Черный список Одесса

В Одессе орудует мошенница Facebook Черный список Одесса

"Какой там английский? Она у нас попала на девочку, которая начала ей отвечать на английском. И эта дама ничего не смогла ответить, поняла, что ей ничего не светит здесь и быстренько смоталась", - рассказала одесситка Евгения Линда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ушлая воровка попала на камеры. Она специализируется на кражах телефонов.

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