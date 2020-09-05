Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз Пушилина атаковать ВСУ

Кирилл Лютый Расследования 20:13, 5.09.2020 Обновлено: 20:29, 5.09.2020

Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по позициям ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вечером в субботу, 5 сентября, в эфире телеканала "Прямой".

Участники переговоров в ТКГ соберутся в воскресенье, 6 сентября. Они обсудят приказ главаря террористов об уничтожении укреплений украинских военных в районе населенного пункта Шумы, который находится возле линии разграничения.

Кулеба рассказал, что президенту Владимиру Зеленскому доложили о ситуации и он "очень обеспокоен этим".

"Мы уже проинформировать ТКГ, что инициируем встречу в видеоконференции... Сейчас мы ждем ответа с российской стороны..." – сообщил дипломат.

"Очевидно, что это [угрозы Пушилина] отчаянный поиск повода, чтобы нарушить режим прекращения огня", – отметил Кулеба.

Как писал OBOZREVATEL, Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Он грозился открыть огонь по защитникам Украины, однако в штабе ООС опровергли его ложь, отметив, что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались.

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