Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз Пушилина атаковать ВСУ

Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по позициям ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вечером в субботу, 5 сентября, в эфире телеканала "Прямой".

Участники переговоров в ТКГ соберутся в воскресенье, 6 сентября. Они обсудят приказ главаря террористов об уничтожении укреплений украинских военных в районе населенного пункта Шумы, который находится возле линии разграничения.

Кулеба рассказал, что президенту Владимиру Зеленскому доложили о ситуации и он "очень обеспокоен этим".

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