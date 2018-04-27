Украину ждут неспокойные "майские": эксперт дал тревожный прогноз

На майские праздники стоит ожидать традиционной активизации пророссийских сил и возможных провокаций на различных массовых мероприятиях в украинских городах.

Об этом сказано в блоге на "Обозревателе" заместителя директора Украинского института исследований экстремизма Богдана Петренко.

По его словам, 1 мая в Киеве можно ожидать возможных проблем от акций левых политсил.

"Это и СПУ, которая никак не может реинкарнироваться… И ПСПУ, с ее Витренко, которой С14 как раз в канун 1 мая вытерла кефиром политическую пыль и вернула ее к "повестки дня", – пояснил эксперт.

Наибольшую угрозу, по мнению Петренко, стоит ожидать в Одессе на 2 мая.

"Четвертая годовщина противостояния, которое привело к кровавым последствиям. И хотя полиция переведена в усиленный режим, а 2 мая уже не выходной – риски противостояний остаются", – считает автор.

Он подчеркнул, что Россия продолжает считать Одессу одним из опорных пунктов для террористической активности в Украине.

Также, по мнению эксперта, стоит ожидать традиционных провокаций на 9 мая: Кремлю нужен "любой конфликт между полицией/ветеранами/ряжеными ветеранами/националистами".

"Акция "Бессмертный полк", которая клонирует подобные акции в России, может стать центром подобных противостояний. Симптоматично, но в этом году впервые 9 мая в Украине будет проходить с действующим законом о запрете георгиевских лент. Поэтому, оснований для разрешения конфликта достаточно. И исходя из последних задержаний СБУ Кремль ориентируется на то, чтобы провокации были именно со стороны ряженых патриотов", – отметил он.

Петренко также допускает, что кроме Одессы и Киева, на праздники растут угрозы и для Львова, где 5 мая отмечается день города.

"А учитывая, сколько российская пропаганда замучила борцов за "свободу русского мира" во львовском метро, ​​не стоит исключать и активации противостояния и в этом городе", – добавил автор.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СБУ заявили о срыве провокаций спецслужб России.