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Украину ждет новая агрессия России: раскрыт коварный план Путина

5.6тЧитать новость на украинском

Существует очень большая вероятность того, что российские оккупанты в обозримом будущем начнут новую эскалацию на Донбассе. Целью такой агрессии является попытка продвижения пророссийских кандидатов на предстоящие выборы президента Украины в 2019 году.

Стратегия Кремля заключается в том, что во время обострения на Донбассе российские захватчики попытаются свалить вину за это на украинскую власть, которую путинские пропагандисты будут преподносить как "партию войны". Своих же ставленников Москва будет продвигать в качестве "партии мира", которая якобы положит конец войне, отметил народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в комментарии "Апострофу".

Косвенным доказательством того, что оккупанты готовятся к новому витку конфликта на востоке Украины, он назвал процесс доукомплектования террористических частей "ДНР". Тымчук подчеркнул, что это не говорит об окончательных планах России начать эскалацию осенью, однако в целом такая угроза существует.

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"Ее стоит ожидать с очень большой вероятностью по той простой причине, что во время предвыборной кампании будут продвигаться тезисы пророссийских кандидатов и пророссийских сил о том, что нужно договариваться, о том, что необходимо в Украине нейтрализовать так называемую "партию войны" и продвигать тезисы так называемой "партии мира". А для того, чтобы их продвигать, необходим фон, которым как раз и может стать эскалация на Донбассе. Таким образом, пророссийские силы захотят показать, что "партия войны" приводит к боевым действиям и очередным эскалациям, в результате чего гибнут люди. И на этом фоне будут продвигаться тезисы "партии мира", то есть пророссийских сил. Поэтому эскалацию можно ожидать с большой вероятностью", — уверен он.

Для того, чтобы не допустить реализации планов Кремля, Украина, по мнению Тымчука, должна сделать два обязательных шага: укрепить обороноспособность и Вооруженные силы, давая им возможность оперативно реагировать и нейтрализовать любые угрозы со стороны противника, а также заставить такие международные структуры, как ОБСЕ, выполнять свои прямые функции.

"Чтобы ОБСЕ в конечном итоге не возлагала любую ответственность на обе стороны, а показывала, кто является инициатором этой эскалации", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский заявил, что у Путина есть возможность захватить всю Украину, воспользовавшись нестабильностью во время предстоящих выборов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВыборы президента Украины 2019
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Тымчук
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же Тымчук сволочь!!! И этот план Путина раскрыл.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я тоже, к сожалению, думаю, что чем ближе выборы в Украине, тем чаще и настойчивее будут становиться попытки эскалации конфликта. Но не со стороны России, а со стороны действующей украинской власти. Почему я так считаю? Да хотя бы потому, что для того, чтобы в Украине пришла к власти "партия мира", России вовсе не надо ничего делать - просто ждать выборов, на которых Порошенко & Со. не имеют абсолютно никаких шансов на победу. Если, конечно, они не устроят большую заваруху на востоке страны, традиционно обвинят в происходящем Путина и на этой волне либо приподнимут из-под плинтуса упавший туда рейтинг, либо отсрочат или вообще перенесут на неопределённый срок ("до остаточної перемоги", так сказать) сами выборы. Так что обострение выгодно Петру Алексеевичу, а не Владимиру Владимировичу.
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Ш. Олег
Ш. Олег
А ещё вот что скажу: в дискуссиях с русскими или немцами я нередко защищаю украинцев от нападок - даже если эти нападки справедливы. Просто потому, что я украинец, родился и вырос на этой земле, очень её люблю и мне не нравится, когда её оскорбляют, даже имея на то основания, чужеземцы. Голос крови, ничего не поделаешь - он иногда сильнее любой справедливости и объективности. Но здесь, на УКРАИНСКОМ ресурсе, среди своих земляков, я не считаю нужным бубнить "В Багдаде всё спокойно!" - в то время, как считаю, что всё совершенно не спокойно, ужасно всё. Возможно, в чём-то я и ошибаюсь - так убедите меня, для того сюда и пришёл! УБЕДИТЕ, а не отделывайтесь шаблонными обвинениями в "зрадi", ругательствами и удалением комментариев. Если закрывать глаза на проблему, делая вид, что таковой не существует, проблема от этого не исчезнет - вы просто не будете её видеть, но она останется. Вот потому я и пытаюсь открыть вам глаза. Может, делаю это и не совсем корректно, но искренне.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Gordon Yury, издалека иногда лучше видно. Тем более, что проживающие в Украине родственники и друзья позволяют мне разглядеть всё и с близкого расстояния. Да и сам я нередко бываю на Родине. Почему Вы решили, что я призываю к капитуляции? Я всего лишь прошу, чтобы украинцы опомнились, очнулись от националистического угара и для начала прекратили хотя бы убивать друг друга на востоке страны (да и на западе, севере и юге тоже, если почитать почти ежедневные сводки полиции об очередной разорвавшейся гранате или разборках с оружием в руках). Не знаю, сколько дивизий чеченских бурятов уничтожили ВСУ на Донбассе, но украинцев - по обе стороны фронта - полегло немало. Поэтому во имя тех, кто уже погиб, и особенно тех, кто ещё жив необходимо прежде всего зачехлить пушки. А дальше уже можно разбираться с Крымом, Донбассом, русским языком, памятниками Ленину, переименованиями городов и улиц…
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Кастрюлям приготовиться к очередному подорожанию чего нибудь. Это необходимо, что бы Путин не напал.
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