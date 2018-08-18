Украину ждет новая агрессия России: раскрыт коварный план Путина

Существует очень большая вероятность того, что российские оккупанты в обозримом будущем начнут новую эскалацию на Донбассе. Целью такой агрессии является попытка продвижения пророссийских кандидатов на предстоящие выборы президента Украины в 2019 году.

Стратегия Кремля заключается в том, что во время обострения на Донбассе российские захватчики попытаются свалить вину за это на украинскую власть, которую путинские пропагандисты будут преподносить как "партию войны". Своих же ставленников Москва будет продвигать в качестве "партии мира", которая якобы положит конец войне, отметил народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в комментарии "Апострофу".

Косвенным доказательством того, что оккупанты готовятся к новому витку конфликта на востоке Украины, он назвал процесс доукомплектования террористических частей "ДНР". Тымчук подчеркнул, что это не говорит об окончательных планах России начать эскалацию осенью, однако в целом такая угроза существует.

"Ее стоит ожидать с очень большой вероятностью по той простой причине, что во время предвыборной кампании будут продвигаться тезисы пророссийских кандидатов и пророссийских сил о том, что нужно договариваться, о том, что необходимо в Украине нейтрализовать так называемую "партию войны" и продвигать тезисы так называемой "партии мира". А для того, чтобы их продвигать, необходим фон, которым как раз и может стать эскалация на Донбассе. Таким образом, пророссийские силы захотят показать, что "партия войны" приводит к боевым действиям и очередным эскалациям, в результате чего гибнут люди. И на этом фоне будут продвигаться тезисы "партии мира", то есть пророссийских сил. Поэтому эскалацию можно ожидать с большой вероятностью", — уверен он.

Для того, чтобы не допустить реализации планов Кремля, Украина, по мнению Тымчука, должна сделать два обязательных шага: укрепить обороноспособность и Вооруженные силы, давая им возможность оперативно реагировать и нейтрализовать любые угрозы со стороны противника, а также заставить такие международные структуры, как ОБСЕ, выполнять свои прямые функции.

"Чтобы ОБСЕ в конечном итоге не возлагала любую ответственность на обе стороны, а показывала, кто является инициатором этой эскалации", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский заявил, что у Путина есть возможность захватить всю Украину, воспользовавшись нестабильностью во время предстоящих выборов.