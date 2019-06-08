ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Украину затопило после мощной бури: появились фото и видео погодной катастрофы

660Читать материал на украинском

Тернопольская и Ривненская области пострадали от сильных ливней и шквального ветра, которые обрушились на западные регионы 7 и 8 июня.

Фото последствий непогоды украинцы активно публикуют в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что во многих населенных пунктах ветер повалил деревья на тротуары и дороги. В самом Тернополе всего за полчаса проливного дождя затопило многие улицы.

Новости
Лед плывет по центру города: природная аномалия в Украине попала на видео
Тернополь

Тернополь

Соцсети

Так, "озера" образовались на улицах Живова, Воссоединения, Збаражской и на Збаражском кольце. Кроме того, из-за дождя подтопило торговые центры города.

Также по опубликованным кадрам видно, как дожди размыли дороги. В частности, город Острог практически затопило дождем.

Тернополь

Тернополь

Соцсети

Тернополь

Тернополь

Соцсети

Тернополь

Тернополь

Соцсети

Тернополь

Тернополь

Соцсети

Тернополь

Тернополь

Соцсети

Тернополь

Тернополь

Соцсети

Тернополь

Тернополь

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно сильный ливень затопил улицы и дворы в оккупированных Севастополе, Симферополе и Ялте (Крым). Уровень воды был таким высоким, что некоторые автомобили ушли под воду.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
УкраинаТернополь
Теги
ливеньпогодафотографиивидео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel