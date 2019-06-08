Украину затопило после мощной бури: появились фото и видео погодной катастрофы

Тернопольская и Ривненская области пострадали от сильных ливней и шквального ветра, которые обрушились на западные регионы 7 и 8 июня.

Фото последствий непогоды украинцы активно публикуют в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что во многих населенных пунктах ветер повалил деревья на тротуары и дороги. В самом Тернополе всего за полчаса проливного дождя затопило многие улицы.

Тернополь Соцсети

Так, "озера" образовались на улицах Живова, Воссоединения, Збаражской и на Збаражском кольце. Кроме того, из-за дождя подтопило торговые центры города.

Также по опубликованным кадрам видно, как дожди размыли дороги. В частности, город Острог практически затопило дождем.

Тернополь Соцсети

Тернополь Соцсети

Тернополь Соцсети

Тернополь Соцсети

Тернополь Соцсети

Тернополь Соцсети

Тернополь Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно сильный ливень затопил улицы и дворы в оккупированных Севастополе, Симферополе и Ялте (Крым). Уровень воды был таким высоким, что некоторые автомобили ушли под воду.

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