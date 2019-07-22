"Это настоящее убийство!" Украину заполонили опасные лекарства

В Украине активно подделывают лекарства. Причем купить "пустышку" можно как в интернете, так и в обычной аптеке.

Фальсификаты могут производить в гаражах, подпольных цехах. А начинкой медпрепарата могут быть даже просроченные вещества.

Подделывают чаще всего популярные лекарства от гриппа, простуды, давления, от болезней сердца и желудка. Но встречаются и дорогие препараты, например, для больных раком. Они могут не просто не помочь, но и убить человека. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Никто не знает, сколько фальсифицированных препаратов на украинском рынке.

Подделывают все – от лекарства от рака до таблеток от температуры.

Лже-таблетки можно купить как в интернете, так и в аптеке.

Торговали поддельным лекарством от рака

Недавно правоохранители задержали группу, которая поставляла в Украину фальсифицированные препараты для лечения онкозаболеваний. По сообщению Генпрокуратуры, поймали трех человек, которые продали шесть флаконов подделки "Китруд" на сумму в 7 тысяч долларов.

Препарат от рака Нацполиция

Также выяснилось, что граждане Украины и иностранцы поставляли контрабандой это лекарство. А также занимались его кустарным изготовлением. Причем торговали им не только в нашей стране, но и за рубежом. При обыске изъяли таких поддельных лекарств на миллион гривен.

При обыске у "производителей" лекарства от рака Нацполиция

Раньше эксперты отмечали, что в Украине в основном фальсифицируют более дешевые и массовые лекарства. Однако исполнительный директор ГО "Ассоциация международных фармацевтических производителей" Владимир Игнатов говорит, что на самом деле у нас подделывают многие препараты – как дорогие, так и дешевые.

"Конечно, чаще подделывают лекарства, которые продаются массово. Им легче раствориться в больших объемах продаваемых упаковок. Но есть масса примеров, когда подделывают и дорогие, жизненно необходимые препараты. На самом деле это настоящее убийство. Потому что человек покупает их за большие деньги и надеется, что они его спасут. А в результате получает в лучшем случае плацебо", – пояснил OBOZREVATEL Игнатов.

Но директор ассоциации профессиональных аптек Украины Владимир Руденко также уверен, что чаще подделывают массовые препараты. "В основном те, которые покупают в больших объемах. Это выгоднее и меньше риска", – сказал нам Руденко.

Таблетки

Обманывают прямо в аптеках

Как рассказала OBOZREVATEL киевлянка Лилия Маркевич, не так давно она покупала себе лекарство от давления.

"Провизор в аптеке показывает мне блистер, а я вижу, что таблетки другого цвета. Говорю ей об этом. А аптекарь, и глазом не моргнув, отвечает мне, что, мол, было письмо от производителя, где он сообщает, что теперь эти таблетки будут производить другого цвета. Я засомневалась и не купила. А дома уже обнаружила, что ошиблась с дозировкой. И порылась в интернете. Оказывается, другая дозировка моего лекарства именно такого цвета. Но какова провизор! Она же просто мне соврала. То есть она заподозрила, что продает фальсификат и тут же выкрутилась, придумав легенду. Да, теперь в эту аптеку не пойду, раз врут, значит у них не все чисто", – уверена Лилия.

Новости Лекарства от старения оказались смертельно опасными

А Виктория Назарчик из Полтавской области как-то приобрела в аптеке поддельный препарат от аллергии.

"Пару лет назад доктор посоветовал мне "Цетрин", и он мне помогал. Этой весной купила, но он мне вообще не помог. Глаза слезятся, из носа течет. Думала, может уже привыкла, не действует. Нашла несколько таблеток, которые остались с прошлого года, выпила, потому что бежать в аптеку было уже поздно. Через полчаса все прошло. Пошла в эту аптеку на следующий день и стала им говорить. Заведующая сначала выкручивалась, а потом, когда пригрозила проверкой, она просто взяла и вернула мне деньги", – пожаловалась OBOZREVATEL Виктория.

Лекарства

От "Боярышника" до "Смекты"

Правоохранители также регулярно обнаруживают поддельные лекарства. Так, например, в Одесской области накрыли целую аптечную сеть, которая торговала фальсификатами "Смекты", "Сорбекса", "Пароксина", "Мультисорба" и другими. Причем в аптеках были и специальные места, где прятали эти упаковки.

В Винницкой области родственники торговали психотропными препаратом для похудения – "Редуксином".В Киеве жители Луганской области через интернет продавали контрабандные лекарства, которые привозили из России, стран Азии и Европы. Среди них были "Лепонекс", "Вифенд", "Золдрия", "Сероквель" и др.

В Запорожье местный житель наладил производство в гараже "Боярышника". На этикетках значилась страна-производитель Россия. Внутри оказался спирт неизвестного происхождения.

Также в одном из сел Прикарпатья прямо в цехе оборудовали мини-завод, где подделывали популярные лекарства от простуды, давления, от заболеваний сердца и желудка. В мешках находился неизвестный порошок, из которого и изготавливали таблетки и капсулы. Тут же было оборудование для переработки конопли.

Накрыли целый цех Нацполиция

Упаковки для поддельных лекарств Нацполиция

Также правоохранители нашли там целые рулоны с голограммами, упаковки с инструкциями и коробками для лекарств. Подделывали лекарства из Словении, Польши, Индии и даже Украины. Сотрудники подпольной фабрики работали тут вахтовым методом, а местные жители уверяют, что ничего не подозревали.

Расфасованный фальсификат Нацполиция

Также подделывали лекарства и в Харьковской области. Там в подпольном цехе фасовали "Флюколд", "Терафлю", "Фармацитрон". Для производства закупили капсулы просроченных лекарств, и порошок из них смешивали с сахарной пудрой. Продавали по почте.

Капсулы хранили в бочках Нацполиция

Статистики никто не знает

В Украине никто не знает точно, сколько у нас продают поддельных или контрабандных лекарств. В Держлекслужбе говорят, что это всего 1-2% от рынка. В ВОЗ считают, что в таких странах как Украина, это может быть и 10%.

"В эти 10% входят и те, что завезены к нам по так называемому "серому" импорту. То есть лекарства настоящие, но выпущены не для Украины. Они могут приходить к нам через Беларусь", – считает Руденко.

Лекарства

Чаще всего поддельные препараты можно купить через интернет. Именно тут продают и дорогие, немассовые "лекарства".

"В лицензированных аптеках, где вам выдают фискальный чек, подделку встретить сложно. Может быть, аптека по ошибке получила их от поставщика, который продал ей эту партию, зная, что делает", – говорит Руденко

Правда, Владимир Игнатов отмечает, что фармацевты и сами могут участвовать в подобных схемах.

"Жажда наживы всегда сильна. Но даже если аптека получила фальсификат от поставщика, то провизоры должны знать базовые вещи, как его отличить. Их должна смутить другая упаковка, цвет, запах. Они легко все это могут проверить. И не молчать, а сразу рапортовать куда нужно", – пояснил Игнатов.

Капсулы

Подпольные заводы, гаражи и дыры на границах

По словам Игнатова, более дешевые и массовые лекарства фальсифицируют в Украине, на подпольных заводиках или в гаражах. Потому что везти их откуда-то невыгодно. А вот дорогие подделки к нам завозят.

"Привозят и препараты с серого рынка, так называемую контрабанду. Это когда лекарство у нас не продается, но почему-то врачи его назначают. Везут из России, Молдавии. К тому же, у нас есть и дыры на границах, через которые к нам поступает контрабанда – это Донбасс и Приднестровье", – считает Игнатов.

Единственный способ победить фальсификаты, подделки, контрабанду – это пойти по пути мирового опыта и создать у нас электронную базу, куда производители будут заносить данные о каждой выпущенной упаковке.

"На каждой упаковке стоит уникальный QR-код. Он вносится в базу, и по нему можно отследить, где выпустили препарат, попал ли он в Украину. А в аптеке должен быть сканер, который при продаже просто выбивает эту упаковку из базы", – говорит Игнатов.

В Украине был подобный пилотный проект, но пока на полную мощность он не заработал.

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