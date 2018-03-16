"Украину очень люблю": Поклонская сделала заявление о возврате Крыма

Депутат нелегитимной Госдумы РФ, экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что возвращение Крыма в состав Украины "невозможно".

"Украина скорее вернется в Россию. Возвращение Крыма просто невозможно", – заявила Поклонская, передает "РИА Новости".

По ее словам, "возрождение Украины возможно только вместе с Россией".

"Украина – это братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может. Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам", – сказала Поклонская.

Также она заявила, что в Украине "предателями считают всех, кто не согласен с нынешним преступным режимом, которые говорят правду, защищают свою родину, которые защищают настоящую Украину".

"Я Украину очень люблю. Это замечательная страна, это великолепная культура, традиции, общая вера… Для меня это не чуждо, и я имею права говорить, что я Украину люблю, но настоящую, добрую Украину. Я не чужой человек для Украины", – добавила она.

Как известно, Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 годы. После аннексии Крыма она в феврале 2014 года переехала на полуостров, где возглавила прокуратуру. А в 2016 году стала депутатом Госдумы.

Как сообщал "Обозреватель", России пригрозили в ООН новыми санкциями из-за Крыма.