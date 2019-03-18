Украину обвинили в поставках вооружения России: в "Укроборонпроме" ответили

Государственный концерн "Укроборонпром" опроверг информацию о том, что Украина поставляла в Россию вооружение и военную технику после 2014 года.

Данные об этом ранее были обнародованы Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI). В ответ на сайте концерна появилось соответствующее заявление.

"В отчетном периоде 2014-2018 годов, который выбрал SIPRI, Украина поставляла турбореактивные двигатели АИ-222, которые устанавливаются на российские учебно-боевые самолеты Як-130. Заметим, что производителем двигателей является частное запорожское ОАО "Мотор-Сич", которое не является участником ГК "Укроборонпром". Кроме того, контракты на поставки двигателей были заключены в 2006 году, а собственно поставки происходили в 2009-2014 годах", – сказано в заявлении.

Укроборонпром unian.net

В примечаниях к исследованию отмечается, что, скорее всего, двигатели поставлялись до 2014 года, когда ввели запрет на экспорт ВВТ в РФ. Исследователи SIPRI предполагают, что после 2014-го указанные двигатели могли изготавливаться российской стороной самостоятельно.

Объяснили в "Укроборонпроме" также и поставки самолетов АН-140-100 и АН-148-100Е в Россию.

"Эксперты SIPRI сообщают, что выполнение этих контрактов было прекращено в 2014-м, после запрета экспорта в РФ. Кроме того, самолеты АН-140 и АН-148 производились в России по лицензии, предоставленной ГП "Антонов". Поэтому SIPRI рассматривает их как импорт из Украины, поскольку существует юридический договор, заключенный между сторонами", – говорится в заявлении.

АН-140-100 kriliagranici.ru

Отчитались в "Укроборонпроме" и за корабельные газотурбинные установки ДС-71 производства николаевского ГП "НПК "Заря"-"Машпроект", которые по данным SIPRI, импортировались в РФ.

"Поставка была осуществлена ​​до запрета экспорта ВВТ в РФ. Дата поставки двигателей и силовых установок определяется экспертами SIPRI после завершения изготовления тех или иных образцов военной техники и вооружения уже российскими производителями и передачи самолетов и кораблей в Вооруженные силы РФ, а не как реальный момент поставки отдельных комплектующих", – пояснили в заявлении.

"Поэтому двигатели или силовые установки техники могли поставляться до 2014 года, однако в исследовании они отражены как поставки позднего периода", – резюмировали в "Укроборонпроме".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что после коррупционного скандала Украина инициирует проведение комплексного международного аудита государственного концерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

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