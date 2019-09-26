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27 сентября • обновлено в 19:17
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Украину накрыла волна смертельных ДТП с перевозчиками: в полиции забили тревогу

4.8т Читать материал на украинском

В полиции назвали основные причины громких смертельных ДТП с перевозчиками, что произошли на дорогах Украины в сентябре 2019 года.

Как сообщил в Facebook замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, только за одну неделю в авариях при участии маршруток погибли 23 и ранены 36 человек.

Он отметил, что основными причинами ДТП остаются: превышение скорости, опасные маневрирования, несоблюдение безопасной дистанции.

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"Однако следует заметить, что, как правило, аварии, в том числе те, в которых есть погибшие или пострадавшие, имеют сопутствующие причины, которые играют немалую роль и влияние на тяжесть последствий ДТП", – подчеркнул Билошицкий.

Среди таких причин он выделил:

  • Отсутствие ремней безопасности для пассажиров автобусов. Сейчас в Украине все еще используют переоборудованные старые грузовые бусы, проезд в которых небезопасен.

  • Режим труда и отдыха водителей, что недостаточно контролируется органами государственной власти. В автобусах, осуществляющих перевозки пассажиров, часто отсутствовали или не работали вообще тахографы.

  • Нет надлежащего контроля за выпуском пассажирского транспорта на линию, а также по соблюдению водителями ПДД, правил перевозки пассажиров и грузов.

  • В Украине есть ряд пробелов в действующем законодательстве относительно надлежащего контроля за осуществлением грузовых и пассажирских перевозок, и ответственности должностных лиц перевозчика.

ДТП в Украине

ДТП в Украине

Билошицкий добавил, что в патрульной полиции намерены поднять вопрос об изменении законодательства в части увеличения штрафных санкций за неудовлетворительное техническое состояние авто. А также о применении наказания для должностных лиц, ответственных за техническое состояние, оборудование и эксплуатацию.

Кроме этого, законом намерены запретить перевозку людей в транспорте, который изначально создавался как грузовой, но был переоборудован. К тому же во всем междугородном транспорте места должны быть с ремнями безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 сентября на трассе в Одесской области переполненная людьми маршрутка столкнулась с бензовозом, в результате чего погибли 9 человек. Еще четверо получили травмы разной степени сложности.

  • 22 сентября в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса, в которой погибли 9 человек.

  • 24 сентября в Днепре на Звездном бульваре столкнулись маршрутка с пассажирами и грузовик КрАЗ.

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Место
Украина
Теги
ДТП Национальная полиция Украины авто
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