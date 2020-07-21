Украину накрыла волна массовых “минирований”: о взрывчатке сообщили в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре
По Украине прокатилась волна сообщений о минировании. После информации о якобы заложенной взрывчатке на объектах инфраструктуры Киева, очередь дошла до Харькова и Одессы.
По сообщению пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о минировании нескольких объектов поступила на электронную почту полиции в 15:00. Правоохранители ее проверяют.
Речь идет о предполагаемой закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов.
Полицейские отметили, что автор сообщения не указал точное количество "заминированных" объектов. Но на всех работают оперативники.
Также поступило сообщение о “заминировании” и в полицию Одессы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области. Информация о возможном нахождении взрывчатки в ряде объектов социальной инфраструктуры на территории города поступила в 14:47.
Речь идет о зданиях Малиновского и Киевского судов.
“На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления и ГСЧС, кинологи, следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи и патрульные”, – проинформировали в полиции.
В Киеве вечером 21 июля сообщили о "заминировании" аэропорта "Киев" ("Жуляны"), центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.
Как сообщила пресс-служба "Укрзализниці", работа вокзала временно ограничена. Проводится эвакуация работников и пассажиров. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и сотрудники правоохранительных органов.
О двух "заминированиях" написали на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Поступило анонимное сообщение о минировании столичного вокзала и аэропорта "Жуляны". Проводятся эвакуации", – сказано в посте.
А вот о "заминировании" Апелляционного суда Киева, что на улице Соломенской, написало издание "Сегодня" со ссылкой на столичную полицию.
"Из помещения суда эвакуировали посетителей и персонал. Проводится проверка. Взрывотехники ищут опасные предметы", – сказали там.
В Днепре сообщение о якобы минировании железнодорожного вокзала на линию "102" поступило в районе 17:30. Уже в 17:50 к месту подъехали взрывотехники, которые принялись обследовать территорию.
Об этом сообщило местное издание Информатор. Всех, кто был внутри, вывели на улицу. Территорию оградили сигнальными лентами.
Также сообщается, что аноним "заминировал" и автовокзал, больницы, гипермаркеты, банковские отделения, торговые центры, заведения и остальные места скопления людей. Полиция планирует отрабатывать все адреса.
Как сообщил Днепр оперативный, "минер" в своем сообщении указал о минировании мостов в Днепре. "Террорист" якобы потребовал от президента Владимира Зеленского 350 миллионов евро.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Очевидцы рассказали о выстрелах на месте происшествия, саму площадь окружили правоохранители.
Захватчик, который взял в заложники людей в автобусе в Луцке, представился правоохранителям Максимом Плохим.
Опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке.