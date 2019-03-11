Украину накрыл погодный армагеддон: много жертв. Фото и видео

В понедельник, 11 марта, Украину накрыла бушующая непогода. Скорость ветра достигала 15-20 м/с, а в Карпатах и Прикарпатье до 29-34 м/с.

Ураганный ветер обрывал ветки, а местами и полностью вырывал деревья. Также пострадали крыши зданий, остановки транспорта, дорожные знаки, билборды и прочее.

Так, в Бердичеве (Житомирская область) из-за порывов ветра несколько микрорайонов остались без электричества и воды.

Деревья на улицах города повалило с корнями. В частности, сломано две елки на Центральной площади возле горисполкома, еще одна упала вблизи мемориала "Слава героям!". При входе в Северный рынок (район Мясокомбината) ветер снес торговые прилавки. Также упавшее дерево перекрыло одну из полос трассы Бердичев-Житомир.

Бердичев berdichev.biz

Бердичев berdichev.biz

Бердичев berdichev.biz

В пгт Коростышев сильными порывами ветра сорвало кровлю магазина. Металлический лист размером 11х14 метров, упал на двух женщин. В результате чего мать погибла на месте и тяжело травмирована ее дочь 1995 г.р.

Коростышев berdichev.biz

Коростышев berdichev.biz

В Тернопольской области порывы ветра нанесли большой вред в Теребовлянском, Борщевском, Чертковском, Залищицком и Подволочиском районах.

Так, в селе Подолье Залещицкого района в результате сильного порыва ветра сорвало кровлю со здания свинарника. В городе Чертков на улице Шевченко сорвало кровлю со здания гостиницы. В пгт Подволочиск повреждена кровля на здании районной больницы. В селах Пилявка, Лановцы, Хмелевка ветер повредил крыши школы, а в селе Залесье разрушена часть крыши детсада.

В селе Илавче ветер повредил купол церкви. В Ивановке из-за порывов ветра рухнула недостроенная водонапорная башня.

Кроме того, в результате сильных порывов шквального ветра произошло повреждение шиферной кровли крыши здания 8-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Тернопольская область nday.te.ua

Тернопольская область nday.te.ua

Тернопольская область nday.te.ua

Тернопольская область nday.te.ua

Тернопольская область nday.te.ua

В Виннице ураганный ветер нанес много беды. В результате ухудшения погодных условий в области уже погибли два человека - 11-летняя девочка и 29-летняя жительница Хмельника.

В областном центре шквальный ветер повалил деревья, разворотил рекламные щиты и дорожные знаки. В городе на дорогах образовались пробки.

Винница vinbazar.com

Винница vinbazar.com

Винница vinbazar.com

Винница vinbazar.com

Винница vinbazar.com

Винница vinbazar.com

Винница vinbazar.com

В Николаевской области, в Первомайске ветер с дождем достигали скорости 20 м/с. В некоторых местах в городе повалило деревья, с отдельных домов частного сектора сорваны листы жести с кровли. На трассе между Первомайском и Южноукраинском лежат десятки поваленных стихией деревьев.

Николаевская область novosti-n.org

Николаевская область novosti-n.org

Николаевская область novosti-n.org

В самом Николаеве из-за сильных порывов ветра на ехавшую маршрутку с пассажирами упало дерево. В аварии пострадали двое детей 4 и 7-8 лет, их срочно доставили в больницу. Водитель маршрутки получил незначительные ранения.

Николаев novosti-n.org

Николаев novosti-n.org

Николаев novosti-n.org

Николаев novosti-n.org

Во Львовской области ветер обесточил 152 населенных пункта, еще 103 частично остались без электроснабжения. Ураганом повреждены жилые и административные дома. Так в селе Раковец под Львовом с местного сельсовета ветром сорвало крышу.

В самом областном центре ветром сорвало листы кровли на торговых павильонах, расположенных на Левандовском рынке. Коммунальщики отметили, что в городе повалено 30 деревьев. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Львовская область zaxid.net

Львовская область zaxid.net

Львовская область zaxid.net

Львовская область zaxid.net

Львовская область zaxid.net

Львовская область zaxid.net

Львовская область zaxid.net

Львовская область zaxid.net

Львовская область zaxid.net

В Одесской области ураганный ветер, повалил десятки деревьев в разных районах региона. Некоторые из них блокировали движение транспорта по дорогам.

В самой Одессе снова сильный ветер (до 25 м/с) поднял в воздух столько пыли, что образовалась буря. Пыльные тучи надвигались на город с запада. Они уже накрыли Малиновский, Киевский и Суворовский районы.

Одесская область dumskaya.net

Одесская область dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

Одесса dumskaya.net

В Ивано-Франковской области местами скорость ветра достигала 34 м/с. Из-за непогоды сейчас без электричества остались 17 населенных пунктов, а 11 - частично.

В городе Калуш упавшие деревья повредили два авто полиции, которые стояли возле райотдела. У машин разбиты окна и поврежден кузов.

Также шквальный ветер повалил деревья на дорогу, чем усложнил проезд. К ликвидации последствий привлекли 52 человека личного состава ГСЧС на 16 единицах техники.

Ивано-Франковск galka.if.ua

Ивано-Франковск galka.if.ua

Ивано-Франковск galka.if.ua

Ивано-Франковск galka.if.ua

На Закарпатье ветром снесло крышу Невицкого замка, что находится под Ужгородом. Буря снесла крышу с исторического здания, которое построили еще в XIII веке. Во время обрушения никто не пострадал.

Невицкий замок Facebook

Невицкий замок Facebook

Невицкий замок Facebook

В Киеве шквальным ветром снесло крышу дома возле станции метро "Золотые ворота", обошлось без жертв.

Киев Соцсети

Также по всей столице из-за ветра попадали деревья. Так, на остановке Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала 45-летняя женщина. На улице Изюмской, Вернадского и на Святошинской площади также рухнули деревья.

Киев Соцсети

Киев Соцсети

Киев Соцсети

Киев Соцсети

Киев Соцсети

Киев Соцсети

Киев Соцсети

Киев Соцсети

Киев Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на 11 марта.

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