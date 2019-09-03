Украину будут душить: озвучен прогноз по "нормандской" встрече

Очередная встреча лидеров государств в "нормандском" формате "никоим образом не повлияет" на войну на Донбассе.

"Проводить нормандскую встречу значит снова толочь воду в ступе", – заявил OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что статус Российской Федерации в этих переговорах – это статус миротворца, страны, которая не участвует в конфликте", – пояснил он неэффективность подобных встреч на высшем уровне.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон Instagram zelenskiy_official

По мнению Жданова, "нормандский формат подталкивает мировую общественность к осознанию факта наличия гражданского конфликта внутри Украины. А раз в Украине гражданская война, три страны-участницы "нормандского" формата будут душить Украину, чтобы она сама с собой договорилась, то есть власти договорились с боевиками".

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в нормандском формате, - сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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