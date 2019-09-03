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3 сентября • обновлено в 10:41
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Украину будут душить: озвучен прогноз по "нормандской" встрече

1.7т Читать материал на украинском

Очередная встреча лидеров государств в "нормандском" формате "никоим образом не повлияет" на войну на Донбассе.

"Проводить нормандскую встречу значит снова толочь воду в ступе", – заявил OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что статус Российской Федерации в этих переговорах – это статус миротворца, страны, которая не участвует в конфликте", – пояснил он неэффективность подобных встреч на высшем уровне.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Instagram zelenskiy_official

По мнению Жданова, "нормандский формат подталкивает мировую общественность к осознанию факта наличия гражданского конфликта внутри Украины. А раз в Украине гражданская война, три страны-участницы "нормандского" формата будут душить Украину, чтобы она сама с собой договорилась, то есть власти договорились с боевиками".

Новости
У Путина назвали условие для встречи в "нормандском формате"

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в нормандском формате, - сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персоны
Олег Жданов Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Украина
Тег
Новости России
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Господи,опять эксПерды. Достали. Объясните ЗЕденту что надо объявить войну польше. И все. Завтра войска нато будут по всей украине. Оккупация. Оккупант заботится о населении. Корупция почти побеждена. И дальше по списку
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
Ага. Гражданская. Только у боевиков самое современное оружие, которое Россия никому не поставляла, а в самой России тысячи могил погибших на Донбассе.Но Путин же сказал: купили в Военторге. А он же никогда не врет, не так ли москалики? Да и гауляйтеры в Кремле назначаются, и если их заносит, то по приказу оттуда и ликвидируются. В общем, дураков ищите в зеркале, сирые.
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Соболева Марина
Соболева Марина
Алилуйя ! Кастрюли ,у вас идет гражданская война !
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