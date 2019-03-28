Украинцы в составе "Вагнера" в Сирии: СБУ расставила точки над "і"

Служба безопасности Украины опровергла информацию российских расследователей о присутствии украинской частной военной компании "Вега" в Сирии.

О подготовке фейка разведке было известно с января, сообщили в пресс-службе СБУ. К публикации ложной информации непосредственно причастно "Федеральное агентство новостей" (ФАН), которое получило от российских спецслужб задание подготовить ложное расследование на тему украинского присутствия в Сирии.

На постановочных фотографиях якобы украинских военных из "Веги" позировали российские наемники ЧВК "Вагнер". В СБУ пояснили, что компания "Вега" действительно была создана в Николаеве Анатолием Смолиным, как и заявляла российская группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Однако сфера деятельности "Веги" не была связана с частными военными компаниями, а Смолин в 2013 году выехал в РФ. Там он занимается вербовкой людей в ПВК России.

Анатолий Смолин

Еще одним украинцем, который непосредственно находился в Сирии и якобы тренировал солдат, в расследовании указали Дмитрия Джиникашвили.

"Московская филия ("Веги". ‒ Ред.) во главе с Джиникашвили в начале 2014 года активно использовалась сотрудниками спецслужб РФ, как структура прикрытия для вербования российских наемников для участия в боевых действиях в Украине", ‒ пояснили в СБУ.

СБУ

Джиникашвили является руководителем пророссийской общественной организации, а в 2013 году он уехал в Россию, где вступил в ЧВК "Славянский корпус". Именно в составе этого формирования он принимал участие в боевых действиях в Сирии вместе с гражданами России.

Также в 2014 году в составе ЧВК "Вагнер" он был направлен для войны на Донбассе. Таким образом, информация о функционировании в Сирии украинской частной компании "Вега" не соответствует действительности.

"Члены террористического синдиката российских спецслужб под названием "Вагнер" не имеют гражданства. За последние годы СБУ вытянуло на свет сотни наемников этого внештатного подразделения ГУ ГШ ВС Росии, среди них есть граждане Украины, Беларуси, Казахстана и других стран. Единственное, что их объединяет ‒ это готовность убивать в любой точке мира за указания и деньги Кремля", ‒ подытожил глава СБУ Василий Грицак.

Как писал OBOZREVATEL, зимой 2019 года в Сирии обнаружили контейнеры с токсическим веществом, якобы принадлежащие Украине, которые могли быть частью готовящейся провокации.

Предположительно, неустановленными лицами могла подготавливаться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства.

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