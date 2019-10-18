Бьют, увольняют и не платят: как страдают украинские заробитчане в Польше

В Польше продолжают нападать на украинцев. Трудовых мигрантов жестоко бьют из-за национальности, унижают и не доплачивают заработанные деньги.

Правоохранители этой страны далеко не всегда расследуют преступления против украинских заробитчан. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Решил не доплатить половину суммы

На днях украинский актер Юрий Чеботарев, который уже несколько лет живет в Познани, попал в неприятную ситуацию. Как рассказал сам Юрий, он подрабатывал в местной пиццерии Tivoli поваром, и в тоже время выступал в театре.

Юрий Чеботарев Facebook Юрия Марка

Актеру нужно было ехать на выступление на театральный фестиваль. Когда он сообщил об этом менеджеру пиццерии, то в ответ услышал, что пусть выбирает – либо работа, либо театр. Юрий выбрал театр.

Однако, когда украинец через некоторое время пришел в заведение за расчетом, то из причитающихся ему 1700 злотых (примерно 10 тысяч гривен) он получил только 900. Остальное менеджер Юрию отдавать не захотел.

"Если бы я его ударил, меня бы депортировали"

Между мужчинами возник конфликт. Менеджер пытался силой вытолкать бывшего сотрудника на улицу и даже душил его. Но украинец старался себя сдерживать, поскольку он иностранец и опасается неприятностей и депортации. Он позвонил в полицию. По словам Юрия, правоохранители сказали ждать их в помещении пиццерии.

Facebook Юрия Марка

Ближе к закрытию менеджер вновь стал выталкивать актера из кафе и ударил головой в лицо, сломав ему нос. Когда, наконец, на место прибыла полиция, то менеджер тут же отдал оставшиеся деньги и заявил, что Юрий сам себе нанес травму. Он даже не предоставил полиции видео с камер наблюдения, сказав, что они не работают. Полицейские вызвали пострадавшему скорую помощь и сказали, что он может написать заявление в полицию.

"Я уверен, что если бы я себя защищал и на лице руководителя пиццерии был бы хоть один синяк, меня бы уже сегодня депортировали", – написал Юрий.

Польский работодатель не пострадает

Экс-почетный консул Украины в Польше Витольд Хоровский подтвердил OBOZREVATEL, что подобные случаи с украинцами в Польше случаются.

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"Честно говоря, я вынужден подтвердить, что такое в Польше происходит. Поляки, несмотря на огромное количество украинцев, которые приехали в Польшу в последнее время, в целом очень позитивны или нейтральны по отношению к украинцам. Но, к сожалению, это относится не ко всем полякам", – говорит Хоровский.

Бывший консул уже несколько лет знает Чеботарева, помогает ему. Юрий после избиения ночью позвонил и сообщил Витольду о том, что с ним случилось. У него обнаружили перелом носа, и ночь он провел в больнице.

Во вторник, 15 октября Юрий подал официальное заявление в польскую полицию. "Теперь я должен снять побои, заполнить много бумаг по поводу своего легального пребывания тут. Думаю, что полиция заинтересована в расследовании, потому что дело получило резонанс. В полицию звонил главный советник по делам иностранцев, интересовался как идет дело", – говорит OBOZREVATEL Юрий.

Главред

Менеджер пиццерии, который побил актера на связь не выходит. Но Юрию предложил встретиться владелец сети этих кафе.

Сам украинец рассказывает, что подобное с ним случилось впервые. Однако ранее был инцидент, когда на улице подошли подвыпивших поляка, завязался разговор. По акценту они поняли, что мужчина с Украины. "Тогда они мне сказали "спердаляй тонт", что значит "убирайся отсюда". Завязалась небольшая толкотня. Потом они стали убегать, но одного я догнал, он извинился. Другого встретил через несколько дней, он тоже извинился и сказал, что просто был пьян", – рассказал OBOZREVATEL пострадавший.

"С одной стороны, такие инциденты случаются слишком часто. Это очевидно. С другой стороны, вы должны помнить, что украинцев много, поэтому по статистическим причинам такие ситуации происходят. Задача наших средств массовой информации, местных политиков, волонтеров, польского общества состоит в том, чтобы свести к минимуму такие события, клеймить виновных и поддерживать жертв", – считает эксконсул.

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Он говорит, что в вышеупомянутой ситуации не было прямой дискриминации по этническому признаку. Но, в то же время, вполне вероятно, что польский работник не пострадает. "Вот почему это так шокирует нас", – добавляет Хоровский.

Юрий вспоминает, что за три года, пока он работает в Польше, он слышал о разных случаях дискриминации украинцев: "Но многие предпочитают не спорить и не обращаться в полицию, чтобы не иметь проблем. По "карте тимчасового побуту" они привязаны к месту работы. Есть те, кто вынуждены кормить семью, или работают нелегально. Поэтому терпят унижения, предпочитают молчать и сдерживать себя в разных ситуациях. Даже в случаях, когда работодатель тебя обдурил. А однажды моего знакомого актера, например, побили в автобусе. Он разговаривал с женой на украинском языке и за это получил сумкой по лицу. Дело в полиции тянется уже полгода".

Избили из-за украинского языка

Еще более дикая история произошла с двумя братьями Николаем и Владиславом Саенко, которые поехали в Польшу, во Владислово на заработки. Причем работали там они легально.

В конце августа братья решили сходить в ночной клуб у Балтийского моря под названием "Черная лошадь". Как рассказывает невеста Николая, Анна Хайбура, ребята вели там себя спокойно, но уже с самого начала польская охрана стала высказывать в их адрес оскорбления. Они услышали, что братья разговаривают на украинском языке.

Николай с невестой (слева) и мамой. Он 18 дней провел в коме, а сейчас пытается вспомнить о себе хоть что-то Facebook Украинцы в Польше

И когда молодые люди вышли на улицу за сигаретами, охранники набросились на них и сбили с ног. Украинцы упали на асфальт и потеряли сознание от ударов. Секьюрити избивали их ногами.

Увидел брата в луже крови

Первым очнулся младший брат, Владислав. Он увидел Николая, лежащего на тротуаре, в луже крови без сознания. Парень вызвал скорую помощь, прибыла санавиация и вертолетом доставила Николая в больницу в Гданьск.

Пострадавший украинец 18 дней провел в коме, врачи опасались за его жизнь. У Николая Саенко отек левого полушария головного мозга, перелом черепа, гематома головного мозга и нарушение слуха. Из-за тяжелых травм у 23-летнего парня парализована левая сторона. А также серьезные провалы в памяти. Сейчас он находится в польской больнице, ему требуется длительная реабилитация.

Николай с невестой Анной. Молодые люди отложили свадьбу, чтобы поехать на заработки в ЕС Facebook Николая Саенко

Одни помогают, другие увольняют

Поляки по-разному относятся к горю украинской семьи. Многие помогают и организовывают сбор денег на лечение и помощь маме Николая. Дело в том, что мама братьев также работает в Польше, но ее работодатель, узнав о том, что случилось с сыном, уволил женщину.

Николай до того как его искалечили, работал в отеле Sea Star. Владелец отеля напротив, не только оплачивает лечение украинца, но и взял на работу его невесту Анну, чтобы она могла зарабатывать деньги, пока мама и брат ухаживают за Николаем.

Полиция открыла дело, и даже задержала двух охранников клуба. Один из них арестован на три месяца, второй отпущен под залог.

Поляки собирают деньги, чтобы поддержать семью украинцев Facebook Украинцы в Польше

Полиция старается отказать в приеме заявления

Украинцы жалуются, что в последнее время поляки стали чаще оскорблять и унижать их из-за национальности. Хотя адвокат Ирина Мизина, которая ведет дела украинцев в Польше, говорит, что это скорее субъективное мнение.

"Польская полиция обычно старается, если есть возможность и никого не убили, отказывать в приеме заявлений на месте вызова. Но она расследует все дела вне зависимости от национальности. Главное самому подать заявление в письменном виде. Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. Это действует в две стороны. И в одном и в другом случае это незаконно", – подчеркивает Мизина.

Адвокат отмечает, что случаев, когда работодатели нарушают права украинцев, в Польше не больше, чем в любой другой стране с таким большим потоком эмигрантов.

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Правда, глава "Трудовой солидарности", которая отстаивает права украинцев в Польше, Виталий Махинько считает, что на самом деле случаев избиения, унижения, нарушения прав наших граждан намного больше, чем кажется.

"Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями – лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься.

Я могу сказать, что неприятные инциденты с нашими людьми в Польше случаются каждый день. И поляки не боятся, потому что знают – им ничего не будет. Если бы польские власти регистрировали все нарушения, то и отношение к украинцам было бы другим", – добавляет он.

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