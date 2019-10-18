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18 октября • обновлено в 04:09
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Марина Петик
Марина Петик
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Бьют, увольняют и не платят: как страдают украинские заробитчане в Польше

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В Польше продолжают нападать на украинцев. Трудовых мигрантов жестоко бьют из-за национальности, унижают и не доплачивают заработанные деньги.

Правоохранители этой страны далеко не всегда расследуют преступления против украинских заробитчан. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Решил не доплатить половину суммы

На днях украинский актер Юрий Чеботарев, который уже несколько лет живет в Познани, попал в неприятную ситуацию. Как рассказал сам Юрий, он подрабатывал в местной пиццерии Tivoli поваром, и в тоже время выступал в театре.

Юрий Чеботарев

Юрий Чеботарев

Facebook Юрия Марка

Актеру нужно было ехать на выступление на театральный фестиваль. Когда он сообщил об этом менеджеру пиццерии, то в ответ услышал, что пусть выбирает – либо работа, либо театр. Юрий выбрал театр.

Однако, когда украинец через некоторое время пришел в заведение за расчетом, то из причитающихся ему 1700 злотых (примерно 10 тысяч гривен) он получил только 900. Остальное менеджер Юрию отдавать не захотел.

"Если бы я его ударил, меня бы депортировали"

Между мужчинами возник конфликт. Менеджер пытался силой вытолкать бывшего сотрудника на улицу и даже душил его. Но украинец старался себя сдерживать, поскольку он иностранец и опасается неприятностей и депортации. Он позвонил в полицию. По словам Юрия, правоохранители сказали ждать их в помещении пиццерии.

Бьют, увольняют и не платят: как страдают украинские заробитчане в Польше

Facebook Юрия Марка

Ближе к закрытию менеджер вновь стал выталкивать актера из кафе и ударил головой в лицо, сломав ему нос. Когда, наконец, на место прибыла полиция, то менеджер тут же отдал оставшиеся деньги и заявил, что Юрий сам себе нанес травму. Он даже не предоставил полиции видео с камер наблюдения, сказав, что они не работают. Полицейские вызвали пострадавшему скорую помощь и сказали, что он может написать заявление в полицию.

"Я уверен, что если бы я себя защищал и на лице руководителя пиццерии был бы хоть один синяк, меня бы уже сегодня депортировали", – написал Юрий.

Польский работодатель не пострадает

Экс-почетный консул Украины в Польше Витольд Хоровский подтвердил OBOZREVATEL, что подобные случаи с украинцами в Польше случаются.

Не все поляки хорошо относятся к украинским трудовым мигрантам

Не все поляки хорошо относятся к украинским трудовым мигрантам

Укринформ

"Честно говоря, я вынужден подтвердить, что такое в Польше происходит. Поляки, несмотря на огромное количество украинцев, которые приехали в Польшу в последнее время, в целом очень позитивны или нейтральны по отношению к украинцам. Но, к сожалению, это относится не ко всем полякам", – говорит Хоровский.

Бывший консул уже несколько лет знает Чеботарева, помогает ему. Юрий после избиения ночью позвонил и сообщил Витольду о том, что с ним случилось. У него обнаружили перелом носа, и ночь он провел в больнице.

Во вторник, 15 октября Юрий подал официальное заявление в польскую полицию. "Теперь я должен снять побои, заполнить много бумаг по поводу своего легального пребывания тут. Думаю, что полиция заинтересована в расследовании, потому что дело получило резонанс. В полицию звонил главный советник по делам иностранцев, интересовался как идет дело", – говорит OBOZREVATEL Юрий.

Бьют, увольняют и не платят: как страдают украинские заробитчане в Польше

Главред

Менеджер пиццерии, который побил актера на связь не выходит. Но Юрию предложил встретиться владелец сети этих кафе.

Сам украинец рассказывает, что подобное с ним случилось впервые. Однако ранее был инцидент, когда на улице подошли подвыпивших поляка, завязался разговор. По акценту они поняли, что мужчина с Украины. "Тогда они мне сказали "спердаляй тонт", что значит "убирайся отсюда". Завязалась небольшая толкотня. Потом они стали убегать, но одного я догнал, он извинился. Другого встретил через несколько дней, он тоже извинился и сказал, что просто был пьян", – рассказал OBOZREVATEL пострадавший.

"С одной стороны, такие инциденты случаются слишком часто. Это очевидно. С другой стороны, вы должны помнить, что украинцев много, поэтому по статистическим причинам такие ситуации происходят. Задача наших средств массовой информации, местных политиков, волонтеров, польского общества состоит в том, чтобы свести к минимуму такие события, клеймить виновных и поддерживать жертв", – считает эксконсул.

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Украинцев в Польше по разным подсчетам от 1 до 2 млн человек

gordonua.com

Он говорит, что в вышеупомянутой ситуации не было прямой дискриминации по этническому признаку. Но, в то же время, вполне вероятно, что польский работник не пострадает. "Вот почему это так шокирует нас", – добавляет Хоровский.

Юрий вспоминает, что за три года, пока он работает в Польше, он слышал о разных случаях дискриминации украинцев: "Но многие предпочитают не спорить и не обращаться в полицию, чтобы не иметь проблем. По "карте тимчасового побуту" они привязаны к месту работы. Есть те, кто вынуждены кормить семью, или работают нелегально. Поэтому терпят унижения, предпочитают молчать и сдерживать себя в разных ситуациях. Даже в случаях, когда работодатель тебя обдурил. А однажды моего знакомого актера, например, побили в автобусе. Он разговаривал с женой на украинском языке и за это получил сумкой по лицу. Дело в полиции тянется уже полгода".

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Избили из-за украинского языка

Еще более дикая история произошла с двумя братьями Николаем и Владиславом Саенко, которые поехали в Польшу, во Владислово на заработки. Причем работали там они легально.

В конце августа братья решили сходить в ночной клуб у Балтийского моря под названием "Черная лошадь". Как рассказывает невеста Николая, Анна Хайбура, ребята вели там себя спокойно, но уже с самого начала польская охрана стала высказывать в их адрес оскорбления. Они услышали, что братья разговаривают на украинском языке.

Николай с невестой (слева) и мамой. Он 18 дней провел в коме, а сейчас пытается вспомнить о себе хоть что-то

Николай с невестой (слева) и мамой. Он 18 дней провел в коме, а сейчас пытается вспомнить о себе хоть что-то

Facebook Украинцы в Польше

И когда молодые люди вышли на улицу за сигаретами, охранники набросились на них и сбили с ног. Украинцы упали на асфальт и потеряли сознание от ударов. Секьюрити избивали их ногами.

Увидел брата в луже крови

Первым очнулся младший брат, Владислав. Он увидел Николая, лежащего на тротуаре, в луже крови без сознания. Парень вызвал скорую помощь, прибыла санавиация и вертолетом доставила Николая в больницу в Гданьск.

Пострадавший украинец 18 дней провел в коме, врачи опасались за его жизнь. У Николая Саенко отек левого полушария головного мозга, перелом черепа, гематома головного мозга и нарушение слуха. Из-за тяжелых травм у 23-летнего парня парализована левая сторона. А также серьезные провалы в памяти. Сейчас он находится в польской больнице, ему требуется длительная реабилитация.

Николай с невестой Анной. Молодые люди отложили свадьбу, чтобы поехать на заработки в ЕС

Николай с невестой Анной. Молодые люди отложили свадьбу, чтобы поехать на заработки в ЕС

Facebook Николая Саенко

Одни помогают, другие увольняют

Поляки по-разному относятся к горю украинской семьи. Многие помогают и организовывают сбор денег на лечение и помощь маме Николая. Дело в том, что мама братьев также работает в Польше, но ее работодатель, узнав о том, что случилось с сыном, уволил женщину.

Николай до того как его искалечили, работал в отеле Sea Star. Владелец отеля напротив, не только оплачивает лечение украинца, но и взял на работу его невесту Анну, чтобы она могла зарабатывать деньги, пока мама и брат ухаживают за Николаем.

Полиция открыла дело, и даже задержала двух охранников клуба. Один из них арестован на три месяца, второй отпущен под залог.

Поляки собирают деньги, чтобы поддержать семью украинцев

Поляки собирают деньги, чтобы поддержать семью украинцев

Facebook Украинцы в Польше

Полиция старается отказать в приеме заявления

Украинцы жалуются, что в последнее время поляки стали чаще оскорблять и унижать их из-за национальности. Хотя адвокат Ирина Мизина, которая ведет дела украинцев в Польше, говорит, что это скорее субъективное мнение.

"Польская полиция обычно старается, если есть возможность и никого не убили, отказывать в приеме заявлений на месте вызова. Но она расследует все дела вне зависимости от национальности. Главное самому подать заявление в письменном виде. Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. Это действует в две стороны. И в одном и в другом случае это незаконно", – подчеркивает Мизина.

Адвокат отмечает, что случаев, когда работодатели нарушают права украинцев, в Польше не больше, чем в любой другой стране с таким большим потоком эмигрантов.

Украинцы массово едут на заработки в соседнюю Польшу, надеясь на лучшую жизнь

Украинцы массово едут на заработки в соседнюю Польшу, надеясь на лучшую жизнь

Главком

Правда, глава "Трудовой солидарности", которая отстаивает права украинцев в Польше, Виталий Махинько считает, что на самом деле случаев избиения, унижения, нарушения прав наших граждан намного больше, чем кажется.

"Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями – лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься.

Я могу сказать, что неприятные инциденты с нашими людьми в Польше случаются каждый день. И поляки не боятся, потому что знают – им ничего не будет. Если бы польские власти регистрировали все нарушения, то и отношение к украинцам было бы другим", – добавляет он.

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Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Украина
Теги
заробитчане трудовая миграция работа украинцы в Польше
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