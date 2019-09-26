"Мама слегла от горя": как и кто убивает украинцев в Польше

Несмотря на то, что украинцы спасают польскую экономику, отношение к нам ухудшается. В последнее время все чаще наши соотечественники попадают в сложные ситуации на чужбине. Не так давно владелица компании вывезла и бросила в лесу умирающего украинского работника.

На днях стало известно, что пропавший пару месяцев назад житель Львовской области найден в лесу мертвым. А украинского студента на улице жестоко избили только за то, что он признался что украинец.

Что происходит с нашими в Европе – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Нам сказали, что упал с 9 этажа"

17 сентября в лесополосе под Варшавой нашли тело 50-летнего Ивана Шпачука. Житель поселка Иваничи Львовской области пропал еще в начале июля. По словам родных, в это время он переходил с одного предприятия на другое и связь с ним оборвалась. Полиция сейчас выясняет обстоятельства его смерти.

Иван Шпачук пропал в начале июля poland2day.com

В мае трагедия произошла с 27-летним жителем Бердянска Сергеем Савенковым. "Он поехал в Польшу на заработки первый раз. Отработал на мебельном производстве два месяца. Все было хорошо, мы с ним созванивались. Даже планировали, что когда вернется, то поженимся и осенью поедем туда вдвоем. Сережа получил деньги и 7 мая должен был выехать в Украину. Звонил мне, говорил, что взял билет. Но через некоторое время сообщил, что с ним что-то случилось – он без денег, без документов и ему очень плохо. После этого пропал. Последний раз его видели на вокзале в Кракове", – рассказала OBOZREVATEL его гражданская жена Инна.

Родные Сергея Савенкова до сих пор не знают, что с ним случилось

Только 24 мая отец и брат Сергея приехали в Польшу и опознали его тело. Им сказали, что мужчина упал с 9 этажа.

"Мы до сих пор так и не знаем, что произошло на самом деле. Польская полиция вроде открывала дело, но нам никто ничего не сообщал. Его мама слегла от горя, не понимает, что с ее сыном. Я тоже уже четыре месяца в шоке, не могу прийти в себя и осознать, что вот был человек, а теперь его нет. И непонятно что случилось", – добавляет Инна.

В июне в Польше произошел еще один ужасный случай. Украинцу Василию Чорнею, который работал в столярной мастерской, стало плохо.

У Василия в Украине осталась супруга и трое детей Facebook Натальи

Хозяйка фирмы вместо того, чтобы вызвать врача, приказала отвезти мужчину в лес и там бросить. Тело заробитчанина нашли через некоторое время. У него в Украине осталась супруга и трое детей. Полячку арестовали.

Владелицу польской фирмы арестовали www.wykop.pl

Били даже когда потерял сознание

Вечером 21 сентября в польском городе Жоры на улице жестоко избили 19-летнего украинского студента. К нему подошла группа молодых людей, и спросили, какое у него гражданство. Услышав, что парень с Украины его начали бить. Его били даже тогда, когда он потерял сознание.

Пострадавшего нашли двое мужчин, которые и вызвали ему скорую. Полиция сейчас разыскивает преступников.

Студента избили за то, что он из Украины natemat.pl

Еще один скандал случился в августе. Владелец польского ресторана в Гдыне дал объявление о наборе поваров, однако там было указано, что украинцев и им подобных на работу брать не будут. После того как польский центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения обратился в прокуратуру, представитель ресторана извинился и заявил, что объявление было дано необдуманно.

Владелец ресторана Гжегош Булльманн Facebook Гжегоша Булльманна

"Позже мэр этого города даже приехал в украинский ресторан, пообедал там. Таким образом показал, что такое отношение к украинцам не является государственной политикой", – говорит глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Случаев избиения и унижения украинцев намного больше

Воскобойник считает, что на самом деле такие случаи отношения к украинцам единичны.

"Конечно, всегда рискуют оказаться в неприятной ситуации люди, которые работают там нелегально. За них работодатель не несет ответственности. Поэтому не стоит рисковать, лучше ехать на заработки через проверенные фирмы по трудоустройству, тогда вы застрахованы от подобных случаев. Сейчас каждая пятая польская компания использует труд украинцев, поэтому не считаться с нами они не могут. Особенно в преддверии открытия рынка в Германии", – поясняет он.

Работать в Польше лучше легально news.pn

Однако глава "Трудовой солидарности", которая отстаивает права украинцев в Польше, Виталий Махинько отмечает, что на самом деле случаев избиения, унижения, нарушения прав наших граждан намного больше, чем кажется.

"Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями – лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься. Я могу сказать, что неприятные инциденты с нашими людьми в Польше случаются каждый день. И поляки не боятся ничего, потому что знают – им ничего не будет. Если бы польские власти регистрировали все нарушения, то и отношение к украинцам было бы другим", – добавляет он.

Украинский трудовые мигранты спасают экономику Польши mignews.ua

Ведут себя как рабовладельцы

Сами заробитчане рассказывают о том, что действительно польские работодатели относятся к ним достаточно неуважительно.

"Бывает, что сам хозяин предприятия вроде нормальный. А вот его управляющий или координатор ведет себя как рабовладелец. Мы работали на сборе клубники, то нам достался не очень нехороший управляющий. Он неуважительно с нами разговаривал, все время делал вид, что украинского языка не понимает. Придирался и штрафовал по любому поводу и все время грозил выгнать или пожаловаться, чтобы нас больше сюда не впустили", – рассказывает жительница Львовской области Стефания.

По ее словам, работать приходилось по 10-12 часов, жили буквально в бараках без удобств. "Однажды двоих наших ребят избили по указке того мужчины, потому что они спорили с ним. Я после этого больше не хочу работать на поле, потому что труд адский, а заработок не такой и большой, чтобы терпеть все это", – жалуется женщина.

К украинцам в Польше относятся по-разному РИА Новости Украина

Другие украинцы в Польше рассказывают, что им приходилось сталкиваться с неуважением на бытовом уровне. "Иногда в магазине могут толкнуть или фыркнуть, если говоришь по-украински. Но если честно, наши тоже хороши. Не секрет, что и пьянствуют в хостелах, потом кулаками выясняют отношения. Знаю, что в одной бригаде электриков были земляки. И бригадир, сам армянин, жаловался, что работали они плохо, тяп-ляп, а через три месяца уехали и никакой ответственности. Ему приходилось потом за них переделывать все. Так что по-разному тут бывает", – рассказывает Оксана Соловчук из Полтавской области.

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