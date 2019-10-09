"Их тамнет, а форма есть": украинцы разнесли россиян из-за показательного фото с Донбасса

В сети разгорелся ажиотаж из-за фото террориста "Л/ДНР" в российской военной форме, которым кремлевские пропагандисты проиллюстрировали лживую новость о якобы срыве разведения войск Украиной.

Его опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, обратив внимание подписчиков на этот показательный нюанс.

Российский оккупант на Донбассе Скриншот страницы

"Только меня смущает, что парнишка на фото в российской военной форме?" – возмутился он цинизмом рупоров путинского режима, которые поддерживают оккупацию украинских территорий.

В комментариях под постом украинцы выразили аналогичную позицию, оставив множество саркастических комментариев с осуждением российской агрессии на Донбассе.

"Ну, так купил в военторге или в шахте откопал", "Спалились", "Может, у него лицо доброе", "Ну, так это. В любом военторге...", "Так ихтамнет, а форма – есть", "На шестом году войны это никого не смущает. В Крыму в 2014 не смутило же", – негодуют подписчики Цимбалюка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

террористы "Л/ДНР", несмотря на то, что каждый день ведут обстрелы позиций ВСУ, показушно выпустили сигнальную белую ракету. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск возле Золотого.

При этом они нагло заявили, что Киев якобы сорвал отвод сил в районе Золотого на Донбассе.

Напомним, 8 октября российские террористы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых и поселок Золотое-4.

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