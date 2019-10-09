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9 октября • обновлено в 18:34
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"Их тамнет, а форма есть": украинцы разнесли россиян из-за показательного фото с Донбасса

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В сети разгорелся ажиотаж из-за фото террориста "Л/ДНР" в российской военной форме, которым кремлевские пропагандисты проиллюстрировали лживую новость о якобы срыве разведения войск Украиной.

Его опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, обратив внимание подписчиков на этот показательный нюанс.

Российский оккупант на Донбассе

Российский оккупант на Донбассе

Скриншот страницы

"Только меня смущает, что парнишка на фото в российской военной форме?" – возмутился он цинизмом рупоров путинского режима, которые поддерживают оккупацию украинских территорий.

В комментариях под постом украинцы выразили аналогичную позицию, оставив множество саркастических комментариев с осуждением российской агрессии на Донбассе.

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"Ну, так купил в военторге или в шахте откопал", "Спалились", "Может, у него лицо доброе", "Ну, так это. В любом военторге...", "Так ихтамнет, а форма – есть", "На шестом году войны это никого не смущает. В Крыму в 2014 не смутило же", – негодуют подписчики Цимбалюка.

"Их тамнет, а форма есть": украинцы разнесли россиян из-за показательного фото с Донбасса

"Их тамнет, а форма есть": украинцы разнесли россиян из-за показательного фото с Донбасса

"Их тамнет, а форма есть": украинцы разнесли россиян из-за показательного фото с Донбасса

"Их тамнет, а форма есть": украинцы разнесли россиян из-за показательного фото с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • террористы "Л/ДНР", несмотря на то, что каждый день ведут обстрелы позиций ВСУ, показушно выпустили сигнальную белую ракету. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск возле Золотого.

  • При этом они нагло заявили, что Киев якобы сорвал отвод сил в районе Золотого на Донбассе.

  • Напомним, 8 октября российские террористы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых и поселок Золотое-4.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Кто это? Где он стоит? Когда сделано фото? Ромка забухал опять походу))) Ну для кастрюль прокатит
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Федоров Федор
Федоров Федор
Для тупорогих вислоухих ещё раз - Россия оказывает финансовую и материальную помощь ЛДНР, но РЕГУЛЯРНАЯ армия РФ, о наличии которой завывают вислоухии называя ее "ихтамнет" там отсутствует. Если укровоина нарядить в форму индийской армии, то он автоматически не превратится после этого в индийского "ихтамнета".
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И что, как будто они террористы какие-то и им нельзя продавать экипировку?
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