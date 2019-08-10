Украинцы простят Россию за убитых Героев? Венедиктов сделал циничное заявление

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который недавно выступил с намерением открыть в Киеве свой филиал, уверен, что украинцы забудут об убитых Россией воинах ООС.
Об этом он заявил в программе "Гордон" на телеканале "Наш". При этом современную войну против России он сравнил со Второй мировой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Похороны воинов АТО
Цензор.нет
"Скажу цинично и прошу сразу меня простить матерей и родственников погибших. Вы говорите – не забудется. Но оно перейдет в такую память... холодную. Потому что была война с нацистской Германией. Слово "немец" было ругательное. Могилы советских людей, украинцев в огромном количестве просто. Вот когда сейчас приезжают коллеги из Германии, вы это вспоминаете?" – подчеркнул Венедиктов.
По мнению российского журналиста, единственное, что якобы поддерживает в украинцах память о погибших на Донбассе воинах – это продолжающаяся война. Однако стоит ей закончиться – о смертях и потерях быстро забудут.
"Я вам говорю цинично и злобно... Потом придут ваши дети и они будут холодно знать факт – да, была война, но сейчас же мы дружим", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину в надежде взять интервью у президента Владимира Зеленского. До этого он привозил ему личное письмо мамы одиозного Кирилла Вышинского.
Скандальный пропагандист разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал "Эха Москвы" в Украине в случае отмены языкового закона.
Народный депутат Украины Борислав Береза также разъярился из-за заявлений Венедиктова.
Ранее в сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.
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