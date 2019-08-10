Украинцы простят Россию за убитых Героев? Венедиктов сделал циничное заявление

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который недавно выступил с намерением открыть в Киеве свой филиал, уверен, что украинцы забудут об убитых Россией воинах ООС.

Об этом он заявил в программе "Гордон" на телеканале "Наш". При этом современную войну против России он сравнил со Второй мировой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Похороны воинов АТО Цензор.нет

"Скажу цинично и прошу сразу меня простить матерей и родственников погибших. Вы говорите – не забудется. Но оно перейдет в такую память... холодную. Потому что была война с нацистской Германией. Слово "немец" было ругательное. Могилы советских людей, украинцев в огромном количестве просто. Вот когда сейчас приезжают коллеги из Германии, вы это вспоминаете?" – подчеркнул Венедиктов.

По мнению российского журналиста, единственное, что якобы поддерживает в украинцах память о погибших на Донбассе воинах – это продолжающаяся война. Однако стоит ей закончиться – о смертях и потерях быстро забудут.

"Я вам говорю цинично и злобно... Потом придут ваши дети и они будут холодно знать факт – да, была война, но сейчас же мы дружим", – резюмировал он.

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