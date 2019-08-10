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Украинцы простят Россию за убитых Героев? Венедиктов сделал циничное заявление

3.9т Читать материал на украинском

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который недавно выступил с намерением открыть в Киеве свой филиал, уверен, что украинцы забудут об убитых Россией воинах ООС.

Об этом он заявил в программе "Гордон" на телеканале "Наш". При этом современную войну против России он сравнил со Второй мировой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Похороны воинов АТО

Похороны воинов АТО

Цензор.нет

"Скажу цинично и прошу сразу меня простить матерей и родственников погибших. Вы говорите – не забудется. Но оно перейдет в такую память... холодную. Потому что была война с нацистской Германией. Слово "немец" было ругательное. Могилы советских людей, украинцев в огромном количестве просто. Вот когда сейчас приезжают коллеги из Германии, вы это вспоминаете?" – подчеркнул Венедиктов.

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По мнению российского журналиста, единственное, что якобы поддерживает в украинцах память о погибших на Донбассе воинах – это продолжающаяся война. Однако стоит ей закончиться – о смертях и потерях быстро забудут.

"Я вам говорю цинично и злобно... Потом придут ваши дети и они будут холодно знать факт – да, была война, но сейчас же мы дружим", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Алексей Венедиктов Дмитрий Гордон
Место
Украина
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Махов Макс
Махов Макс
Мечтать пуделю, не вредно. Германия кучу раз извинилась, за содеянное. И выплатила компенсации. А расее таких поблажек не будет. Только месть! Бгггггаааа
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Dell Alex
Dell Alex
Судя по тому, что в комментах вылезли сплошняком северные соседи, а местных практически нет - их эта тема очень волнует, а нам - как-то пофиг, простим мы их в отдаленном будущем или нет )))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
На самом деле, с подавляющим большинством украинцев никто и не ссорился. Достаточно посмотреть сколько украинцев в России, в частности отдыхающих в Крыму. И что, были хоть какие-то конфликты?
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