Украинцы продолжают массово возвращаться из Европы. Показательное видео

Кирилл Лютый Расследования 19:33, 17.04.2020

Спустя месяц после введения карантина украинцы продолжают массово возвращаться домой из Европы.

При этом перевозчики, которые их встречают, ведут активную борьбу за пассажиров. Многие из них, в свою очередь, игнорируют правила безопасности и передвигаются без защитных масок. Показательное видео опубликовал в Facebook журналист Виталий Глагола.

"Посмотрите, что происходит на украинско-венгерской границе возле КПП "Тиса" Чоп-Захонь. Пассажиров из Европы перевозят специальными автобусами через границу. После этого за людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками, потому что автобусов куча. Рейсы от Рахова до Мариуполя", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в конце марта Украина закрыла границу. С момента введения карантина из других стран вернулись около 100 тысяч граждан.

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