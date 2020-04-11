"Холод собачий, вода по 40 грн": украинцев, прилетевших из ОАЭ, отвезли на обсервацию под Киев

Украинцы, которые 10 апреля вернулись из ОАЭ, пожаловались на условия обсервации в санатории "Украина" в Ворзеле Киевской области.

Туда прилетевших чартерным рейсом граждан отправили в связи с пандемией коронавируса COVID-19 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Как передает Pavlovsky news в Facebook, проживание в номерах санатория платное: одноместный номер обойдется в 850 грн, двухместный – в 750 грн с человека. Стоимость услуг остается на уровне себестоимости.

Украинцы пожаловались на условия обсервации в Ворзеле Коллаж

"При этом участие в программе обсервации дает возможность не останавливать работу лечебницы, платить повышенную зарплату персоналу и удерживать инфраструктуру", – отметили журналисты.

По их словам, прибывших на обсервацию охраняют не так усиленно, как в "Козацком" и "Пуще". "На территории всего несколько полицейских и нацгвардейцев", – сказано в сообщении.

Санаторий на сегодня заполнен на 50%, к 15 апреля планируется полная загрузка. Персонал проинструктирован, всем выдали необходимые средства защиты.

Санаторий "Украина" в Ворзеле facebook.com/pavlovskynews

Санаторий "Украина" в Ворзеле facebook.com/pavlovskynews

Санаторий "Украина" в Ворзеле facebook.com/pavlovskynews

Санаторий "Украина" в Ворзеле facebook.com/pavlovskynews

Одна из обсервированных украинок в свою очередь записала видео, в котором пожаловалась, что в санатории очень холодно. Как утверждает она, передавать любые продукты или вещи извне запрещено, а питание в "Украине" платное.

"Просто собачий холод... даже одеяло не спасает. Нас не выпускают на улицу и вообще говорят сидеть по комнатам. Селили нас кого до двух, кого до трех, кого до четырех утра", – пожаловалась девушка. Питание на две недели, как добавила она, стоит 160 долларов.

Один из номеров в "Украине" Скриншот

Один из номеров в "Украине" Скриншот

Один из номеров в "Украине" Скриншот

Чеки за проживание и питание Скриншот

Меню в санатории Скриншот

"Если кто-то хочет быть один в номере – надо платить как за двоих! Питание людям обошлось в 4850 грн, при этом оно ужасное. На фотографии завтрак на одного человека. Воды вообще нет, только 0,5 в стекле за 40 грн", – поделились обсервированная.

Завтрак в санатории Telegram-канал PavlovskyNews

Завтрак в санатории Telegram-канал PavlovskyNews

Позже Ворзельский сельсовет отчитался, что вопрос с теплоснабжением санатория "Украина" решился. Сельсовет, Бучанская ОТГ и отдельные лица помогли с закупкой всего необходимого, в том числе санитарных и защитных средств.

"Людям предоставят 180 наборов шампуней, 200 литров антисептиков, 1 тысячу бахил, 348 бутылок воды", – передает Pavlovsky news.

Telegram-канал PavlovskyNews

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, эвакуированные из ОАЭ украинцы прилетели в аэропорт "Борисполь" 10 апреля. Этот же самолет также доставил в страну ​​первую партию гуманитарной помощи от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с COVID-19.