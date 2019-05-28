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"Украинцы – недолюди": Прилепин раскрыл суть "братства" России

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", признался, что россияне считают украинцев неполноценными людьми.

Вместе с тем, он обвинил своих соотечественников в то, что такое поведение мешает ментальному завоеванию Украины страной-агрессором. Об этом он рассказал во время встречи с читателями в МХАТ, запись которой опубликована на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Захар Прилепин

Захар Прилепин

Facebook Захара Прилепина

"С самого начала 2014 года я говорил, что не надо бороться с Украиной, с украинством, с вышиванкой, с борщом, с украинской культурой. Прекратить вот эту тему, что когда украинец умнеет, он становится русским – цитата из Гумилева. Не надо этого ничего. Это удивительная прекрасная страна, поразительный народ, поразительная культура, своя литература, своя песня, своя музыка. Зачем унижать это, к каким чертям?! Надо завоевывать, отбирать нормальное украинство, нормальную Украину. Украину Махно, Рыбалко, Ковпака, Леси Украинки. Ее надо забирать у Украины Шухевича и Бандеры", – сказал Прилепин.

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Он добавил, что россияне должны грамотно вести борьбу за Украину и не пытаться уничтожить то, что дорого чужому народу.

"К чему издеваться и говорить, что украинцы какие-то недолюди? Да там все прекрасно, они нормальные совершенно вменяемые люди! Какая-то часть взбодрилась, инфицировалась, возбудилась от всех этих событий. Мы с вами такие же были идиоты 15,20, 30 лет назад, тоже так же скакали на костях своей страны. Не надо испытывать по этому поводу никакую снисходительность. Надо тихо поступательно помогать людям из этого морока выходить", – подытожил писатель-террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Прилепин заявил, что Одесса и Харьков якобы мгновенно могут превратиться в подобие террористических "Л/ДНР". Для этого необходимы лишь благоприятные условия и поддержка России.

Ранее он признал, что все жители Донбасса являются украинцами и сильно отличаются от россиян. Чтобы подчеркнуть это, он оскорбительно назвал их "хохлами".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Педерасты вышиватные, какие же вы убогие:нагло брешете и сами себя харей в свеоё вранье тычете. Вы пишете " Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", признался, что россияне считают украинцев неполноценными людьми."И здесь же, слабоумные уёбища, себя опровергаете:"Да там все прекрасно, они нормальные совершенно вменяемые люди! Какая-то часть взбодрилась, инфицировалась, возбудилась от всех этих событий. "
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А что не так? Действительно - нужно отделять украинцев от хохлов.
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2
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Фрумос Фэт, а вы считаете, что без уничтожения такое невозможно? И кто из нас хочет войны?
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Фрумос Фэт
Фрумос Фэт
Русский Крымчанин, едь давай на Донбасс....отделяй...поробуй...или сцышься?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Надо тихо поступательно помогать людям из этого морока выходить ? Это как на Донбассе ? И это после того, что вы там сотворили ? Ну и какие люди согласятся на такое: нищета, разруха, подачки то в виде гумпомощи, то в виде якобы гражданства ?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Утырок, я-таки напомню, что месяцами долбила по жилым кварталам укроина, убив тысячи мирных, но несвидомых украинцев
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