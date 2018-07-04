Самолеты-ветераны: на какой рухляди летают украинцы

Министр инфраструктуры Владимир Омелян после скандала с застрявшими в аэропортах Украины, Грузии и Египта туристами заявил, что необходимо ограничить возраст самолетов. Авиакомпаниям дали две недели, чтобы привести свои судна в надлежащее состояние. Ведь именно из-за того, что старые самолеты часто выходят из строя, сбивается график полетов, а пассажиры вынуждены сутками сидеть "на чемоданах".

На каких "древних" самолетах возят украинцев наши авиакомпании - разбирался OBOZREVATEL.

Самолеты-ветераны

Хотя самая большая компания "МАУ" может похвастаться самолетами даже 2017 и 2018 годов выпуска, но и в их парке тоже есть "Боинги" 1991 и 1993 годов. То есть этим лайнерам по 25-27 лет.

У "Розы ветров" относительно свежий авиапарк - тут есть самолеты начала 2000-х годов. Но есть Airbus и 1996 года. Это, пожалуй, самое старое судно авиакомпании.

А вот YanAir преимущественно выполняет полеты на "Боингах" 1988, 1989, 1990, 1992 годов выпуска. Есть у них самолеты и более позднего периода, например, Airbus 1997 и 1998 годов. Кстати, в мае эта авиакомпания также задерживала рейсы, и туристы по многу часов сидели в аэропорту.

Не очень известная авиакомпания Anda Air перевозит пассажиров из аэропорта "Киев" и "Львов" в Анталию, Даламан на самолетах 1987 и 1993 годов выпуска.

Отличается авиакомпания "Мотор Сич" из Запорожья. У них много советских суден, на которых они до сих пор выполняют полеты. Например, Як-40 1975, 1980 годов выпуска. Ан 1966, 1969 годов. Из самых молодых - Ан 2003 года. Есть самолеты 1974-1979, 1982 годов. Авиакомпания на своем сайте предлагает полеты из Запорожья в болгарский Бургас, Минск, Одессу, Львов, в Санкт-Петербург (через Минск).

Правда, на самолетах какого именно возраста выполняются полеты не уточняют. На вопрос OBOZREVATEL - сколько лет суднам - нам посоветовали посмотреть на сайте. Хотя там данная информация отсутствует. Но знающие люди говорят - таки да, до сих пор эти ветераны перевозят пассажиров.

В авиакомпании "Украинские крылья" лишь два самолета - 1992 и 1990 годов выпуска. Кстати, именно пилоты и стюардесса этой авиакомпании погибли в январе 2018-го во время теракта в Афганистане, куда они выполняли полет. Владеет компанией все тот же Родриг Мерхеж, которому принадлежит Bravo Airways, "Буковина" и UM Air. Последней компании, судя по реестру, принадлежит только один самолет 1989 года. На старых самолетах летает компании "Буковина" - у нее в парке самолеты 1988, 1992 и 1993 годов выпуска.

Также в Афганистане в начале года погибли два сотрудника авиакомпании "Урга". Эта компания из Кропивницкого, выполняет чартерные полеты по заказу, регулярных рейсов у нее нет. В ее арсенале четыре судна 1991 года, два - 1994-го, три самолета - 1985 года, есть самолеты 1983 и 1981 годов выпуска.

Отменить "Мрію"?

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава уверен, что 20 лет для самолета - не страшный возраст. "Посмотрите, нашей единственной "Мрії" в этом году исполнилось 30 лет. То есть самолет, которым мы так гордимся, по словам министра, тоже нужно списать. Такое решение может ударить и по ведущей компании "МАУ", там есть четыре "Боинга", средний возраст которых 26 лет. Я уже не говорю про "Мотор Сич". Это популистское заявление, невозможно ограничить возраст самолетов", - заявил OBOZREVATEL Кава.

Что касается лизинговой компании по производству самолетов, то эксперт скептически к этому относится. "Уже была такая попытка и даже создавали предприятие "Антонов лизинг". Ни к чему оно не привело. Для этого нужны деньги, которых нет. За последние 3,5 года мы не выпустили ни одного самолета. А 15 лет назад мы выпускали три самолета в год. Но это очень маленькие объемы. Даже АН-148 мы не можем выпускать после разрыва отношений с Россией. Потому что на некоторые узлы производились в РФ, теперь нужно провести импортозамещение, а значит сделать новую сертификацию Это дорого и долго", - говорит Кава.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотни тысяч туристов начиная с четверга, 29 июня, застряли в аэропортах Киева, Египта и Грузии.