"Не стоит возмущаться": журналист нашла ключевой позитив "воскрешения" Бабченко

Украинцам не стоит возмущаться, наоборот надо радоваться спецоперации с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко, поскольку это свидетельство того, что украинские спецслужбы начали пользоваться практикой западных коллег.

Об этом говорится в блоге украинской журналистки и публициста Ларисы Волошиной, опубликованном на OBOZREVATEL.

По ее словам, негативная реакция части общества вызвана простым желанием обвинять и искать виновных.

"Большинство из тех, кто продолжает говорить, что их обманули, что инсценировка убийства было надругательством над ними – это те же люди, которые до этого момента обвиняли страну, спецслужбы, все на свете, кроме России и Путина в том, что такое происходит на киевских улицах. Обычное желание критиковать, такое себе критиканство, что и подхватили люди пессимистического склада", – отметила журналист.

Волошина подчеркнула, что подобные инсценировки – обычная мировая практика для всех правоохранительных структур. Таких случаев очень много, так на самом деле работает международная правовая система.

"Украинцам не стоит возмущаться, наоборот надо радоваться. Потому что украинские спецслужбы начали пользоваться практикой спецслужб международных правоохранительных органов, а не продолжают быть в советском и постсоветском дискурсе, где условно-добровольное признание подозреваемого, а чаще всего просто выбитое под пытками, считалось царицей доказательств. Наконец наши спецслужбы ищут доказательства цивилизованным способом!" – считает она.

Журналист указала на то, что никто из знакомых Бабченко не критикует его за участие в этой спецоперации.

"Наоборот все очень рады, что он жив. А это здоровое доказательство тому, на какую реакцию надо равняться", – заключила Волошина.

Напомним, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист на самом деле жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. В сети с восторгом восприняли новость о "воскрешении" журналиста.

Также было опубликовано видео задержания заказчика 30 мая, которым, по информации СБУ, оказался завербованный спецслужбами РФ украинец, экс-участник АТО.