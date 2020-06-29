Украинцы должны быть готовы к новому вторжению России, – замглавы МИД Украины

Любые учения российских военных возле границ Украины могут перерасти в боевые действия, поэтому украинцам нужно ментально быть готовыми к полномасштабному наступлению РФ.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я уже неоднократно говорил о существующей военной угрозе со стороны России, поскольку во-первых, видим рост военных мощностей на восточной границе Украины, а во-вторых наблюдаем значительное усиление военных группировок российских войск в Крыму.

Достаточно часто приводятся к повышенной боевой готовности российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые обучения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", – заявил дипломат.

Он добавил, что украинские военные "четко понимают угрозы от таких акций".

Угроза со стороны России, по его словам, связана с внутренней нестабильностью России, в том числе с недовольством граждан из-за изменений в Конституции и проблемами поставок воды в оккупированный Крым.

"Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", – заявил дипломат.

Василий Боднар. Фото - Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, по данным соцопросов, агрессию Путина против Украины поддерживает 30% россиян. Примерно столько же граждан осуждают такую политику в отношении Киева.