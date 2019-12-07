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7 декабря • обновлено в 05:02
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Украинцев предупредили об афере с банковскими картами: как не стать жертвой

1.8т
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Мошенники придумали новую схему обмана с банковскими картами, которая работает по принципу аферы с якобы "найденным" кошельком.

Человек обнаруживает в банкомате якобы случайно забытую карту, затем появляется мошенник с подставными "свидетелями" и начинает обвинять жертву в краже средств со счета. Как уберечься от аферистов, рассказал в эфире ObozTV юрист Государственного центра правовой помощи Сергей Бреус.

Как отметил Бреус, на сегодняшний день "никакими законами Украины не запрещено держать или вынимать из банкомата любую карточку, если украинец достал карточку из банкомата, это никакое не правонарушение".

"Следует помнить, что даже если человек достал не карточку, а те же самые деньги, любая уголовная ответственность наступает за умышленные противоправные действия. То есть человек понимал, что совершает противоправные действия, и желал их наступления. Если человека попросили взять карточку или даже деньги – есть там отпечатки, нет отпечатков – если у человека не было никакого умысла совершать противоправные действия, ни к какой ответственности это лицо не привлечь", – пояснил он.

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Юрист посоветовал украинцам, которые оказались в такой ситуации, не волноваться, попробовать сохранять холодный рассудок.

"Скажите – решим эту правовую проблему, сейчас вызовем полицию и она нам поможет расставить все точки над І. Мошенники этого больше всего боятся, что сейчас прибудет патруль и какие-то посторонние третьи лица. Они будут любым образом убеждать человека – не надо никуда обращаться, звонить родственникам и полиции, сейчас решим проблему быстренько", – рассказал эксперт.

"Это, в лучшем случае, обычное психологическое давление. Также используют схемы с введением человека в транс, когда дотрагиваются и пытаются зазомбировать. Есть разнообразные методики. Надо пытаться отойти от этого человека, желательно не контактировать, если мошенник начинает давить или приближаться к вам. Переборите себя и вызывайте полицию – это никогда не будет лишним", – подчеркнул Бреус.

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Отметим, что при данной афере мошенники будто бы случайно забывают карточку в банкомате и просят ее вынуть тех, кто оказался рядом. После того, как человек им помог и вытащил карточку, они проверяют счет, заявляют, что у них якобы пропали деньги, и требуют их вернуть. "Свидетели" начинают говорить, что все видели, и банкомат сохранил отпечатки пальцев. Аферисты давят и запугивают, схема обмана, как с "найденным" кошельком. Только вместо кошелька – забытая карта в банкомате.

Украинцев предупредили об афере с банковскими картами: как не стать жертвой

zhytomyryanka.info

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Место
Украина
Теги
банковская карта афера мошенники
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