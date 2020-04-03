Главная Новости
3 апреля • обновлено в 05:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Украинцам, жалующимся на карантин, напомнили о войне на Донбассе жутким кадром

1.3т
Читать материал на украинском

Волонтеры обратились к украинцам, недовольным карантином из-за коронавируса, и призвали не забывать, что самое страшное в нашей стране – это война.

В подтверждение своих слов они опубликовали жуткое фото разбомбленного грузовика ВСУ, в котором погибли два защитника и еще семеро получили ранения. Снимок появился на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Война не зависит от эпидемий. И пока на мирной части Украины придерживаются карантина (надеемся), на передовой делают возможным наше нытье: "Сколько еще дома сидеть, так уже хочется в офис", – написали волонтеры.

Разбомбленный грузовик ВСУ

Разбомбленный грузовик ВСУ

Facebook "Повернись живим"

"Это фото было сделано ровно за неделю до объявления карантина. 10 марта в районе донецкого аэропорта боевики попали в грузовик наших военных из ПТРК. Двое защитников Украины погибли, еще семеро получили ранения. К сожалению, террористы продолжают такие обстрелы. Помните о войне каждый день. Спасайте Украину. И не забывайте беречь себя и своих родных", – добавили они, обращаясь к гражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Марина Соколова поделились четырьмя историями борьбы за жизнь воинов ВСУ, чтобы напомнить украинцам, что карантин и проведение времени дома – это не самое страшное, что может произойти.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Повернись живим
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги