Волонтеры обратились к украинцам, недовольным карантином из-за коронавируса, и призвали не забывать, что самое страшное в нашей стране – это война.

В подтверждение своих слов они опубликовали жуткое фото разбомбленного грузовика ВСУ, в котором погибли два защитника и еще семеро получили ранения. Снимок появился на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Война не зависит от эпидемий. И пока на мирной части Украины придерживаются карантина (надеемся), на передовой делают возможным наше нытье: "Сколько еще дома сидеть, так уже хочется в офис", – написали волонтеры.

Разбомбленный грузовик ВСУ Facebook "Повернись живим"

"Это фото было сделано ровно за неделю до объявления карантина. 10 марта в районе донецкого аэропорта боевики попали в грузовик наших военных из ПТРК. Двое защитников Украины погибли, еще семеро получили ранения. К сожалению, террористы продолжают такие обстрелы. Помните о войне каждый день. Спасайте Украину. И не забывайте беречь себя и своих родных", – добавили они, обращаясь к гражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Марина Соколова поделились четырьмя историями борьбы за жизнь воинов ВСУ, чтобы напомнить украинцам, что карантин и проведение времени дома – это не самое страшное, что может произойти.

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