Украинца задержали за подготовку теракта на заказ ФСБ

Правоохранители 12 сентября задержали жителя Одесской области, который пытался уничтожить объект Горбаковско-Горыньградского водозабора на Ривненщине.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, злоумышленник работал на ФСБ России. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в государственной измене и законченном покушении на диверсию (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 УК Украины), а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным следствия, мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбам страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих-участников ООС", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 12 сентября 2020 мужчина по заданию своих кураторов пытался уничтожить путем подрыва объект Горбаковско-Горыньградского водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей города Ривне и других районов области.

Однако контрразведчики помешали ему совершить противоправные действия – задержали и изъяли взрывное устройство.

Позже фото и видео момента задержания подозреваемого обнародовала также Служба безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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