Черновицкую область хотели "отдать" соседу: СБУ помешала

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в одной из общественных организаций в Черновцах, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности государства.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, представители организации во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Данная информация проверяется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 УК Украины.

Сотрудники СБ Украины установили, что опубликованные карты были изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летию создания "Великой Румынии".

"Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращение" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства", – сказано в сообщении.

Досудебное следствие и следственные действия в офисных помещениях общественной организации продолжаются.

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