УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Черновицкую область хотели "отдать" соседу: СБУ помешала

2.6тЧитать новость на украинском

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в одной из общественных организаций в Черновцах, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности государства.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, представители организации во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Данная информация проверяется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 УК Украины.

Новости
"Неприемлемо": The Times оскандалилась с "российским" Крымом

Сотрудники СБ Украины установили, что опубликованные карты были изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летию создания "Великой Румынии".

"Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращение" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства", – сказано в сообщении.

Досудебное следствие и следственные действия в офисных помещениях общественной организации продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Сумщине нашли пророссийский детский лагерь.

Читайте все новости по теме "Сепаратизм в Украине" на Обозревателе.

Тема
Сепаратизм в Украине
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги