Избиение украинской модели в Турции обросло разными версиями. Подробности скандала

В Турции на курорте Чешме 24-летнюю украинскую модель Дарью Кирилюк якобы избила охрана пляжного клуба "Момо". В подтверждение этому девушка запостила фото с окровавленным лицом, поставив хештег "остановим насилие против женщин".

Но в этой истории оказалось не все так однозначно. OBOZREVATEL собрал основные версии происшествия, некоторые из которых полностью противоречат друг другу.

"Я не хочу молчать"

Судя по странице Кирилюк в Instagram, которая последняя время жила в США и Европе, на отдых она прилетела в конце июля со своим бойфрендом, остановились на вилле в деревне Алачачати. Вначале своего отпуска девушка писала, что Турция – самая гостеприимная страна, а уже через неделю опубликовала снимок окровавленного лица, сообщив, что ее избили.

Подробностями инцидента Дарья не поделилась ни в посте, ни дополнительно в интервью, которое дала позже украинскому телеканалу. Причину конфликта она назвать не может, мол, все случилось молниеносно. "Наш друг разговаривает с охранником, он его бьет, тот падает и выключается. Мой парень пытается их разъединить и тут подбегает еще 10 охранников. Охрана била и нас, девушек, хотя мы в конфликт не встревали. Мы сели в машину на заднее сиденье и этот же охранник залез и с переднего бьет мне по лицу еще раз", – отметила девушка.

Пост об избиении собрал рекордные для страницы модели 119 тысяч лайков и почти 10 тысяч комментариев. Коллеги сочувствовали, многие требовали предоставить подробности случившегося. OBOZREVATEL тоже попросил подруг Дарьи прокомментировать инцидент, но на момент выхода материала никто из них не ответил.

Немало людей в комментариях не встали на сторону модели, объясняя тем, что охрана пляжа или отеля просто так никогда не будет бить отдыхающих туристов. По словам якобы свидетелей, компания Дарьи была пьяна и нарушала порядок.

"Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали. Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил", – написал подписчик модели Еightsuu под ее постом об избиении.

Скриншот со страницы Дарьи Кирилюк

Скриншот со страницы Дарьи Кирилюк

"Не могли бы вы предоставить доказательства, подтверждающие ваше обвинение? Мы все еще ждем. Нам нужно оправдание, а не фотография, на которой один снимок с вашим селфи на одной стороне, а другой – с поцарапанным лицом и кровью на руке. Совершенно недопустимо указывать на людей, которые зарабатывают на хлеб. Пожалуйста, предоставьте конкретные доказательства вашего обвинения. И, пожалуйста, не терпите никакого насилия со стороны парня", – попросил пользователь под ником Вanusmiley.

Модель избил ее парень?

По второй версии, Дарью избил ее парень, а теперь она пытается переложить ответственность на охрану пляжа. Подкрепили эту версию турецкие СМИ, опубликовав минутное видео из виллы, которую в Измире арендовала компания. На кадрах видно двух мужчин и девушку, которые ходят вокруг лежащей на земле еще одной девушки.

Сама Дарья подтверждает подлинность видео, но категорически отрицает версию избиения. "Это видео снято после того, как мы приехали домой. У меня была паническая атака после случившегося, все меня успокаивали. Но как раз на том снятом фрагменте моего парня нет, это его водитель", – уточнила она.

Дарья Кирилюк со своим парнем на отдыхе Instagram Дарьи Кирилюк

По третьей версии, якобы компания модели подралась с другими отдыхающими, а охрана пляжа просто растаскивала драку.

Ну, и последняя – многие комментаторы утверждают, что Дарья растерла кровь по лицу и пиарится ради популярности.

Скриншот со страницы Дарьи Кирилюк

"Очень жаль, что попытки привлечь внимание девушки к инциденту и защитить себя вызвали у некоторых нездоровую реакцию. Вместо поддержки – обвинения в том, что, мол, пиаришься на происшествии, делаешь себе фоловеров и как обычно "сама виновата". Подымать руку на слабого, на женщину, а потом морально унижать в комментариях, – бич не только турецкого, украинского, а в целом современного общества", – заступилась за Дарью директор конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Как вам не стыдно?

На следующий день после инцидента Дарья в своем посте еще раз категорически опровергла версию избиения парнем, добавив к нему снимок, на котором целует его. Также она призвала сотрудников пляжа опубликовать видеозаписи с камер. "Позор вам, лжецы! Мы хотим, чтобы ленты с камеры Мomodalyan были выпущены! То, что пляжный клуб не хочет, означает, что им есть что скрывать от людей. И они виноваты! Я люблю Турцию и это прекрасная страна, но очень грустно, что-то подобное может произойти в 21-м веке!" – отметила модель.

Дарья Кирилюк со своим парнем якобы после избиения Instagram Дарьи Кирилюк

Кирилюк и ее друзья подали уголовную жалобу в полицейский участок Чешме, а турецкие СМИ сообщили, что власти задержали человека по поводу инцидента, но после допроса отпустили. В самом Momo Beach обнародовали заявление, в котором категорически отрицают свою причастность к инциденту. "На автостоянке нашего развлекательного заведения произошла драка между "двумя разными группами", а наши работники пытались их разборонить", – сказано в нем.

На конфликт отреагировал министр культуры Турции

Инцидент с украинской моделью буквально подорвал все турецкие СМИ. В своем Twitter его прокомментировал даже министр культуры Мехмет Нури Эрсой. "Ужасное нападение и оно не должно происходить в туристическом месте, особенно в отношении женщины... Этот неприемлемый беспорядочный инцидент никому не сойдет с рук", – заверил он.

Позже Дарья поблагодарила всех за поддержку и выразила уверенность, что виновные будут наказаны. Подробностей инцидента, а главное его причины, она не указала до сих пор.