Избиение украинской модели в Турции обросло разными версиями. Подробности скандала
В Турции на курорте Чешме 24-летнюю украинскую модель Дарью Кирилюк якобы избила охрана пляжного клуба "Момо". В подтверждение этому девушка запостила фото с окровавленным лицом, поставив хештег "остановим насилие против женщин".
Но в этой истории оказалось не все так однозначно. OBOZREVATEL собрал основные версии происшествия, некоторые из которых полностью противоречат друг другу.
"Я не хочу молчать"
Судя по странице Кирилюк в Instagram, которая последняя время жила в США и Европе, на отдых она прилетела в конце июля со своим бойфрендом, остановились на вилле в деревне Алачачати. Вначале своего отпуска девушка писала, что Турция – самая гостеприимная страна, а уже через неделю опубликовала снимок окровавленного лица, сообщив, что ее избили.
Подробностями инцидента Дарья не поделилась ни в посте, ни дополнительно в интервью, которое дала позже украинскому телеканалу. Причину конфликта она назвать не может, мол, все случилось молниеносно. "Наш друг разговаривает с охранником, он его бьет, тот падает и выключается. Мой парень пытается их разъединить и тут подбегает еще 10 охранников. Охрана била и нас, девушек, хотя мы в конфликт не встревали. Мы сели в машину на заднее сиденье и этот же охранник залез и с переднего бьет мне по лицу еще раз", – отметила девушка.
Пост об избиении собрал рекордные для страницы модели 119 тысяч лайков и почти 10 тысяч комментариев. Коллеги сочувствовали, многие требовали предоставить подробности случившегося. OBOZREVATEL тоже попросил подруг Дарьи прокомментировать инцидент, но на момент выхода материала никто из них не ответил.
Немало людей в комментариях не встали на сторону модели, объясняя тем, что охрана пляжа или отеля просто так никогда не будет бить отдыхающих туристов. По словам якобы свидетелей, компания Дарьи была пьяна и нарушала порядок.
"Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали. Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил", – написал подписчик модели Еightsuu под ее постом об избиении.
"Не могли бы вы предоставить доказательства, подтверждающие ваше обвинение? Мы все еще ждем. Нам нужно оправдание, а не фотография, на которой один снимок с вашим селфи на одной стороне, а другой – с поцарапанным лицом и кровью на руке. Совершенно недопустимо указывать на людей, которые зарабатывают на хлеб. Пожалуйста, предоставьте конкретные доказательства вашего обвинения. И, пожалуйста, не терпите никакого насилия со стороны парня", – попросил пользователь под ником Вanusmiley.
Модель избил ее парень?
По второй версии, Дарью избил ее парень, а теперь она пытается переложить ответственность на охрану пляжа. Подкрепили эту версию турецкие СМИ, опубликовав минутное видео из виллы, которую в Измире арендовала компания. На кадрах видно двух мужчин и девушку, которые ходят вокруг лежащей на земле еще одной девушки.
Сама Дарья подтверждает подлинность видео, но категорически отрицает версию избиения. "Это видео снято после того, как мы приехали домой. У меня была паническая атака после случившегося, все меня успокаивали. Но как раз на том снятом фрагменте моего парня нет, это его водитель", – уточнила она.
По третьей версии, якобы компания модели подралась с другими отдыхающими, а охрана пляжа просто растаскивала драку.
Ну, и последняя – многие комментаторы утверждают, что Дарья растерла кровь по лицу и пиарится ради популярности.
"Очень жаль, что попытки привлечь внимание девушки к инциденту и защитить себя вызвали у некоторых нездоровую реакцию. Вместо поддержки – обвинения в том, что, мол, пиаришься на происшествии, делаешь себе фоловеров и как обычно "сама виновата". Подымать руку на слабого, на женщину, а потом морально унижать в комментариях, – бич не только турецкого, украинского, а в целом современного общества", – заступилась за Дарью директор конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.
Как вам не стыдно?
На следующий день после инцидента Дарья в своем посте еще раз категорически опровергла версию избиения парнем, добавив к нему снимок, на котором целует его. Также она призвала сотрудников пляжа опубликовать видеозаписи с камер. "Позор вам, лжецы! Мы хотим, чтобы ленты с камеры Мomodalyan были выпущены! То, что пляжный клуб не хочет, означает, что им есть что скрывать от людей. И они виноваты! Я люблю Турцию и это прекрасная страна, но очень грустно, что-то подобное может произойти в 21-м веке!" – отметила модель.
Кирилюк и ее друзья подали уголовную жалобу в полицейский участок Чешме, а турецкие СМИ сообщили, что власти задержали человека по поводу инцидента, но после допроса отпустили. В самом Momo Beach обнародовали заявление, в котором категорически отрицают свою причастность к инциденту. "На автостоянке нашего развлекательного заведения произошла драка между "двумя разными группами", а наши работники пытались их разборонить", – сказано в нем.
На конфликт отреагировал министр культуры Турции
Инцидент с украинской моделью буквально подорвал все турецкие СМИ. В своем Twitter его прокомментировал даже министр культуры Мехмет Нури Эрсой. "Ужасное нападение и оно не должно происходить в туристическом месте, особенно в отношении женщины... Этот неприемлемый беспорядочный инцидент никому не сойдет с рук", – заверил он.
Позже Дарья поблагодарила всех за поддержку и выразила уверенность, что виновные будут наказаны. Подробностей инцидента, а главное его причины, она не указала до сих пор.