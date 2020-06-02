Украинского военного в Крыму похитила ФСБ: озвучены "обвинения"

Российские пограничники во временно оккупированном Крыму похитили украинского военного и обвинили его в незаконном пересечении границы.

Кроме того, как сообщается на сайте ФСБ РФ, украинцу приписали транспортировку вещества, которое якобы является наркотиком.

"Пограничным управлением ФСБ России по "республике" Крым за незаконное пересечение государственной "границы" из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения", – написали в сообщении оккупанты.

ФСБ также раскрыло имя похищенного военнослужащего – Добринский Е. В. из состава Вооруженных сил Украины.

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