Украинского чиновника убили на охоте: журналистка рассказала о беспределе

В лесах Сумщины, где 28 января во время охоты убили чиновника, творится беспредел.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.

"Все прутся охотиться в леса Лебединщини-Недригайловщины-Бурыни - в сезон охоты, летом и по случаю Дня Победы. Судьи и владельцы колбасных киосков. Педагоги и прокуроры. Менты и безработные.

Бывшие АТОшники и просто алкоголики в "спецовке". Привозные депутаты и местные клерки из районо", - рассказала она.

"Охотятся на полях фермеров, на дачах, в пределах населенных пунктов, в поймах и у огородов. Охотятся на джипах и пешком, с палатками, и на надувных лодках. Моя мама не раз ночью со знакомыми женщинами разбивала шалаши неадекватных охотников, после того, как отдельные герои были пойманы на даче деда с дробовиками после "здесь же утки в ивах живут. Вам что, жалко?" - написала журналистка.

При этом она отметила, что ей вовсе не жаль погибшего на охоте чиновника.

"Больше убитых своими же пьяных охотников на охоте - больше осторожности и уважения к другим людям. Трезвых и живущих рядом с утками и зайцами", - добавила Данилюк-Ермолаева.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Николаевщине пьяный охотник выстрелил в 9-летнюю девочку.