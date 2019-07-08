Украинского блогера арестовали в Иране

В Иране арестовали украинского блогера Артемия Сурина, который отправился в кругосветное путешествие.

Инцидент случился в городе Ардакан. Об этом сам Сурин написал на своей странице в Facebook и попросил о помощи.

"Свяжитесь с Мидом, кто слышит. Задержали за наличие дрона, держали в полицейском участке, затем суд за полчаса – постановил арестовать. Переводчика нет, хотели заставить подписать бумаги в суде, не дал. Подписывал за меня какой-то водитель", — сообщил Сурин.

Блогер добавил, что его обвиняют в шпионаже. В сети отметили, что попытки связаться с МИД уже предпринимаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту Израиля задерживали 140 украинцев.

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