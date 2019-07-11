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Украинским морякам в России грозит 6 лет: отец военнопленного рассказал подробности

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Суд над украинскими моряками-военнопленными может состояться в России в конце августа. Каждому из 24-х узников грозит шестилетний приговор.

Об этом рассказал в эфире ObozTV Виктор Сорока, отец военнопленного Василия Сороки. Он отметил, что Россия "плевать хотела" и на резолюции ПАСЕ и ОБСЕ, и на решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

"Вчера (9 июля. – Ред.) они последнему нашему моряку, Артеменко Андрею, предъявили обвинения по статье "нарушение государственной границы группой лиц". По этой статье они готовят свое судилище. Парни думают, что получат примерно по 6 лет каждый", – передал Сорока.

"Россияне ведут себя как пираты, как агрессоры. Россия "царь-бог", она на все плевала: и на мировой порядок, и на нормы международного права… Думаю, Путин не отпустит ребят, пока не осудит", – добавил он.

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Отец моряка ожидает, что суд пройдет в конце августа и украинцев приговорят к шести годам заключения. Но после этого Путин может их "помиловать".

"Надеюсь, что США и Великобритания додавят. И после того, как парни получат приговор, Путин под любым мотивом их помилует или обменяет… Все-таки, он должен будет это сделать до G7 (саммит состоится 24-26 августа. – Ред.), ему надо на G7 хорошо выглядеть", – предположил он.

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По словам Сороки, уже на третий день после захвата моряков он получил информацию о том, что их не отпустят до выборов в Украине.

"Т.е. уже тогда Россия решила их использовать в своей геополитической игре и в давлении на Украину", – убежден он.

"Нам все равно, кто их вернет – Медведчук, Папа Римский… Родители хотят видеть своих ребят дома. Но я думаю, сейчас это даже Медведчуку не под силу", – подытожил Сорока.

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Ранее адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов рассказал ObozTV, что если Россия не освободит их за 1-1,5 месяца (до осени), то дело может дойти до Генеральной ассамблеи ООН. Полозов не исключил, что западные страны могут принять против РФ новый, усиленный пакет санкций.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

twitter.com/nikolai_polozov

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Виктор Сорока
Место
Россия
Теги
пленные моряки военнопленные Россия
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