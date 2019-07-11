Украинским морякам в России грозит 6 лет: отец военнопленного рассказал подробности

Суд над украинскими моряками-военнопленными может состояться в России в конце августа. Каждому из 24-х узников грозит шестилетний приговор.

Об этом рассказал в эфире ObozTV Виктор Сорока, отец военнопленного Василия Сороки. Он отметил, что Россия "плевать хотела" и на резолюции ПАСЕ и ОБСЕ, и на решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

"Вчера (9 июля. – Ред.) они последнему нашему моряку, Артеменко Андрею, предъявили обвинения по статье "нарушение государственной границы группой лиц". По этой статье они готовят свое судилище. Парни думают, что получат примерно по 6 лет каждый", – передал Сорока.

"Россияне ведут себя как пираты, как агрессоры. Россия "царь-бог", она на все плевала: и на мировой порядок, и на нормы международного права… Думаю, Путин не отпустит ребят, пока не осудит", – добавил он.

Отец моряка ожидает, что суд пройдет в конце августа и украинцев приговорят к шести годам заключения. Но после этого Путин может их "помиловать".

"Надеюсь, что США и Великобритания додавят. И после того, как парни получат приговор, Путин под любым мотивом их помилует или обменяет… Все-таки, он должен будет это сделать до G7 (саммит состоится 24-26 августа. – Ред.), ему надо на G7 хорошо выглядеть", – предположил он.

По словам Сороки, уже на третий день после захвата моряков он получил информацию о том, что их не отпустят до выборов в Украине.

"Т.е. уже тогда Россия решила их использовать в своей геополитической игре и в давлении на Украину", – убежден он.

"Нам все равно, кто их вернет – Медведчук, Папа Римский… Родители хотят видеть своих ребят дома. Но я думаю, сейчас это даже Медведчуку не под силу", – подытожил Сорока.

Ранее адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов рассказал ObozTV, что если Россия не освободит их за 1-1,5 месяца (до осени), то дело может дойти до Генеральной ассамблеи ООН. Полозов не исключил, что западные страны могут принять против РФ новый, усиленный пакет санкций.

Пленные украинские моряки twitter.com/nikolai_polozov

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!