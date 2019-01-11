Украинский журналист разбился в ДТП в Польше: первые подробности

В Польше в ДТП разбился известный украинский журналист Роман Кисиль.

Вместе с ним в аварии погибла его мать. Авария произошла в городе Илжа Мазовецкого воеводства , сообщает "Укринформ".

Кроме 37-летнего журналиста и его 60-летней матери в авто в момент аварии была его жена, также журналист и ребенок. Женщину доставили в реанимационное отделении больницы в Радоме. Годовалый ребенок почти не пострадал и находится в удовлетворительном состоянии на обследовании в больнице.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. По информации полиции, оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Первый секретарь - руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что сейчас решается вопрос о транспортировке жены Кисиля в другую больницу, ближе к Варшаве, или в саму Варшаву.

"Семье оказано содействие. Всякое содействие оказывается сейчас", – сообщила дипломат.

Погибший Роман Кисиль был корреспондентом информационного агентства УНИАН.

Роман Кисиль Comments.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в масштабном ДТП ранены восемь украинцев.

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