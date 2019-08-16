Украинский завод военной техники пожаловался Зеленскому на "Укроборонпром": детали скандала

В Лозовском кузнечно-механическом заводе (ЛКМЗ) заявили, что действия госконцерна "Укроборонпром" "ведут к угрозе остановки производства корпусов для БТР-3 и БТР-4".

Соответствующую жалобу коллектив предприятия, производящего бронированные корпуса для БТР, узлы и агрегаты трансмиссии, направил к президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает "Укринформ" со ссылкой на соответствующее письмо.

"Мы, трудовой коллектив Лозовского кузнечно-механического завода, ... просим объективного, справедливого, законного решения проблемы сохранения единственного в стране производства бронированных корпусов для БТР-3 и БТР-4, которое находится на грани существования из-за, по нашему мнению, преступных действий должностных лиц государственного концерна "Укроборонпром" и руководства предприятий концерна", – сказано в обращении.

В письме отмечается, что такие действия ведут к свертыванию производства бронетранспортеров и вынужденной трудовой миграции высококвалифицированных кадров.

В тексте также изложены факты нарушений со стороны концерна. Представители завода обратили внимание на недопустимость "массированной информационной атаки в СМИ, во время которой были попытки дискредитировать репутацию ЛКМЗ на украинском и международных рынках".

Вопросы угрозы остановки производства корпусов для БТР-3 и БТР-4 и срыва государственного оборонного заказа, как подчеркивается в тексте, поднимались в депутатских запросах к премьер-министру Владимиру Гройсману, секретарю СНБО Александру Данилюку и на нескольких заседаниях военно-промышленной комиссии СНБО, однако до сих пор остаются без решения.

Политика концерна, добавили в письме, привела ряд предприятий, в частности ГП "Киевский бронетанковый завод", ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" и ЛКМЗ, к сокращению производства, задолженности по выплате заработной платы и выплатах в государственный и местный бюджеты, увольнению сотрудников и крайне напряженным отношениям между предприятиями.

Руководство и профсоюзный комитет предприятия просят Зеленского как верховного главнокомандующего ВСУ "дать поручение провести проверку изложенных фактов и в случае подтверждения принять меры по их устранению", чтобы восстановить изготовление БТР для украинской армии.

Зеленский и Укроборонпром Коллаж

Напомним, ранее руководство "Укроборонпрома" заявляло, что Министерство обороны остановило разработку новых видов украинской бронетехники и вооружения из-за неспособности ЛКМЗ, который является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", производить необходимое количество корпусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил о грядущих массовых увольнениях на предприятиях концерна.

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