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"Л/ДНР" убили украинского добровольца "Деда" на Донбассе: фото героя

9.1тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 2 апреля, погиб украинский защитник Александр Милютин (позивной "Дед").

Об этом сообщили в сети. В частности трагическую весть подтвердили на странице Добровольческого батальона "Донбасс" в Facebook.

Младший сержант Милютин погиб вместе с известной военной Яной Червоной (позывной "Ведьма") около 13:30 в районе Новозвановки-Попасной в результате вражеского обстрела гаубицами 152-мм калибра.

Новости
В собственный день рождения: на Донбассе погиб юный боец ВСУ
Александр Милютин

Александр Милютин

facebook.com/ivan4bass

Александр Милютин

Александр Милютин

facebook.com/teroboronaDonbass

"Позывной Деда. Боец ВСУ. Я с ним мало общался, но точно могу сказать, что иронии и определенной легкости жизненной в этом мужчине хватало. Погиб сегодня на боевой позиции. И опять же ... войне нет различия, что у вас за окном ночь, день, зима, весна или супермаркет. Она продолжается", – поделился боец "Правого сектора" Иван Швая.

Родом Милютин был из Бахмута. На Донбассе он воевал в составе отдельного штурмового батальйона "Донбасс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта на Донбассе случилась трагедия — террористы "Л/ДНР" убили 20-летнего украинского воина.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
трахались в блиндаже...мы за безопасный секс...так и закопают,в одном гробу )))))))))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Третья сила она такая.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И его ПТУР ужалил, все в соответствии с лексикой обоза.
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