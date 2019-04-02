"Л/ДНР" убили украинского добровольца "Деда" на Донбассе: фото героя

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 2 апреля, погиб украинский защитник Александр Милютин (позивной "Дед").

Об этом сообщили в сети. В частности трагическую весть подтвердили на странице Добровольческого батальона "Донбасс" в Facebook.

Младший сержант Милютин погиб вместе с известной военной Яной Червоной (позывной "Ведьма") около 13:30 в районе Новозвановки-Попасной в результате вражеского обстрела гаубицами 152-мм калибра.

Александр Милютин facebook.com/ivan4bass

Александр Милютин facebook.com/teroboronaDonbass

"Позывной Деда. Боец ВСУ. Я с ним мало общался, но точно могу сказать, что иронии и определенной легкости жизненной в этом мужчине хватало. Погиб сегодня на боевой позиции. И опять же ... войне нет различия, что у вас за окном – ночь, день, зима, весна или супермаркет. Она продолжается", – поделился боец "Правого сектора" Иван Швая.

Родом Милютин был из Бахмута. На Донбассе он воевал в составе отдельного штурмового батальйона "Донбасс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта на Донбассе случилась трагедия — террористы "Л/ДНР" убили 20-летнего украинского воина.

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