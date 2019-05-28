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Украинский военный пропал после атаки "Л/ДНР": что известно

1.1тЧитать материал на украинском

Во вторник, 28 мая, оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий пропал.

Об этом сообщается в Facebook 54-й отдельной механизированной бригады, которая и попала под обстрел врага.

"К сожалению, во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали", – рассказали в ОМБр.

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Украинский военный пропал после атаки "Л/ДНР": что известно

tribun.com.ua

Отмечается, что это произошло в ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны. В районе Попасной саперы ВСУ были атакованы диверсионно-разведывательной группой противника.

При этом, стало известно и о успехах украинских защитников. В бою ими были уничтожены двое террористов, еще один ранен.

"Во время выполнения боевого задания наше инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков. В ходе боя украинские военнослужащие интенсивным и сосредоточенным огнем отбили атаку противника", – сообщает пресс-служба ООС.

Уточняется, что террористы для прикрытия своей группы применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВСУпропал человек
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Иванов Петр
Иванов Петр
Що! опять! Уркаинские воины с дивным постоянством бегут в плен. Может быть просто хотят есть?
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Петуч Петуч
Петуч Петуч
расчепился на атомы с перепугу
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