Украинский военный пропал после атаки "Л/ДНР": что известно

Во вторник, 28 мая, оккупационные войска атаковали позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий пропал.

Об этом сообщается в Facebook 54-й отдельной механизированной бригады, которая и попала под обстрел врага.

"К сожалению, во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали", – рассказали в ОМБр.

tribun.com.ua

Отмечается, что это произошло в ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны. В районе Попасной саперы ВСУ были атакованы диверсионно-разведывательной группой противника.

При этом, стало известно и о успехах украинских защитников. В бою ими были уничтожены двое террористов, еще один ранен.

"Во время выполнения боевого задания наше инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков. В ходе боя украинские военнослужащие интенсивным и сосредоточенным огнем отбили атаку противника", – сообщает пресс-служба ООС.

Уточняется, что террористы для прикрытия своей группы применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Донбассе пропал без вести боец 35-й отдельной бригады морской пехоты Денис Козьма.

Вскоре стало известно о его смерти. Террористы передали украинской стороне тело Козьмы в мешке с надписью "укр".

В Одесской области попрощались с погибшим морпехом.

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