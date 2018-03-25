Украинский трибунал: озвучена опасная задумка Кремля по "ЛДНР"

Кремль намерен реализовать новую идею по созданию образа украинцев, которые не считают Россию врагом, а наоборот хотят тесных отношений с Москвой.

Такое мнение "Апострофу" выразил донецкий политолог Станислав Федорчук.

По его словам, об этом свидетельствует создание так называемыми ДНР и ЛНР "украинского народного трибунала" (его цель обозначена боевиками как привлечение к ответственности украинского руководства "за военные преступления перед народом"), члены которого говорят о воссоединении Украины и о своем украинском гражданстве.

"На оккупированных территориях есть полностью пророссийские товарищи, которые за царя-батюшку, все российское, и с ними все понятно. Но есть определенная фракция людей, которые назначены быть "троянскими конями", - говорит Федорчук.

Он отмечает, что такая категория людей обычно говорит, что они не поддерживают Россию, просто хотят жить в Украине, которая бы жила дружно с РФ.

"Они просто изображают из себя украинцев с "иной" точкой зрения. Это часть игры, не более. Но это самая опасная часть игры", - поясняет Федорчук.

Как писал "Обозреватель", главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики" и других сепаратистских формирований.