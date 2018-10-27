Украинский священник оскандалился из-за Гитлера

Иеромонах УПЦ КП оскандалился в сети, опубликовав на своей странице в Facebook записи речей Адольфа Гитлера.

Вскоре священнослужитель удалил записи, однако пользователи успели сделать скриншоты. В частности он разместил на странице несколько постов о секретах ораторского мастерства Гитлера, а также видео о "шокирующих фактах" о лидере нацистов.

В ответ на гневные комментарии иеромонах заявил, что лишь интересуется историей и "пытаетя понять ее без навязанных идеологических наслоений".

"Стараюсь расширять свой кругозор, чтобы мной не манипулировали, как сегодня это делают новейшие Геббельсы-киселевы и другие им подобные. Это не средневековье, современный священник должен анализировать не только Священное Писание или теологические предметы", - написал он.

Как известно, Костюк служит "капелланом" в воинской части 3056 НГУ и совместно с бойцами из этой части занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские фанаты оскандалились футболками с портретом Гитлера.