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Украинский священник оскандалился из-за Гитлера

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Иеромонах УПЦ КП оскандалился в сети, опубликовав на своей странице в Facebook записи речей Адольфа Гитлера.

Вскоре священнослужитель удалил записи, однако пользователи успели сделать скриншоты. В частности он разместил на странице несколько постов о секретах ораторского мастерства Гитлера, а также видео о "шокирующих фактах" о лидере нацистов.

В ответ на гневные комментарии иеромонах заявил, что лишь интересуется историей и "пытаетя понять ее без навязанных идеологических наслоений".

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Украинский священник оскандалился из-за Гитлера
Украинский священник оскандалился из-за Гитлера
Украинский священник оскандалился из-за Гитлера

"Стараюсь расширять свой кругозор, чтобы мной не манипулировали, как сегодня это делают новейшие Геббельсы-киселевы и другие им подобные. Это не средневековье, современный священник должен анализировать не только Священное Писание или теологические предметы", - написал он.

Украинский священник оскандалился из-за Гитлера
Украинский священник оскандалился из-за Гитлера

Как известно, Костюк служит "капелланом" в воинской части 3056 НГУ и совместно с бойцами из этой части занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские фанаты оскандалились футболками с портретом Гитлера.

Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Украина
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Прошу обратить внимание, что Обоз уже несколько дней как начал удалять комменты. проверяйте их сохранность! Близятся выборы, а обоз занял про-порошенковскую позицию!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У вас недобитки нацистов бандеры слов не хватит оправдаться перед людьми, за что вы их убиваете.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В чем скандал?! Все и так знают что УПЦ КП - это нацистская секта?!
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