''Украинский след не привяжешь'': о ''керченском стрелке'' подметили важную деталь

Владислав Росляков - 18-летний студент, которого называли подозреваемым в совершении теракта в Керченском колледже в аннексированном Россией Крыму, - публиковал в соцсетях посты протестного и антиукраинского направления.

Как подметил журналист Денис Казанский, это не позволит Кремлю найти в трагедии "украинский след".

"Скриншот со страницы в ВК Влада Рослякова, совершившего массовое убийство в колледже в Керчи. После этого "украинский след" уже не привяжешь", - написал журналист на странице в Facebook.

"Доигрались", - прокомментировал блогер, известный под псевдонимом Антон Ходза.

Стрелок, зафиксированный камерой наблюдения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При нем погибли 19 человек, около 50 пострадали. В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым.