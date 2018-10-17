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''Украинский след не привяжешь'': о ''керченском стрелке'' подметили важную деталь

28.4тЧитать материал на украинском

Владислав Росляков - 18-летний студент, которого называли подозреваемым в совершении теракта в Керченском колледже в аннексированном Россией Крыму, - публиковал в соцсетях посты протестного и антиукраинского направления.

Как подметил журналист Денис Казанский, это не позволит Кремлю найти в трагедии "украинский след".

"Скриншот со страницы в ВК Влада Рослякова, совершившего массовое убийство в колледже в Керчи. После этого "украинский след" уже не привяжешь", - написал журналист на странице в Facebook.

Новости
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''Украинский след не привяжешь'': о ''керченском стрелке'' подметили важную деталь
''Украинский след не привяжешь'': о ''керченском стрелке'' подметили важную деталь
''Украинский след не привяжешь'': о ''керченском стрелке'' подметили важную деталь

"Доигрались", - прокомментировал блогер, известный под псевдонимом Антон Ходза.

Стрелок, зафиксированный камерой наблюдения

Стрелок, зафиксированный камерой наблюдения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При нем погибли 19 человек, около 50 пострадали. В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И знаете народ вот как то совсем не жалко пострадавших,ни капельки аж даже странно до чего кацапия допекла людей что не жалко вообще
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та все равно кацапью скажут что это украинцы,стадо же нужно подогревать)
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Джантимиров Андрей
Джантимиров Андрей
А чего удивительного? Детские коляски - танки, ракеты, мамаши в пилотках, дети в гимнастерках..... толи ещё будет....
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