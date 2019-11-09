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9 ноября • обновлено в 22:46
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Украинский самолет загорелся в Шарм-Эль-Шейхе: детали

2.3т Читать материал на украинском

У украинского самолета компании SkyUp при посадке в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх загорелось шасси.

Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет, передает reporter-ua.

Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы. Экстренные службы аэропорта оперативно ликвидировали горение.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Airlines Inform

"Самолет сел довольно мягко, но в момент посадки мы услышали странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым.

Не прошло и минуты, как возле нашего самолета была пожарная команда аэропорта, которая погасила возгорание. Трап подали очень быстро. Выйдя из самолета, мы увидели суету технического персонала и дымящееся шасси", – рассказал пассажир.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

reporter-ua

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

reporter-ua

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

reporter-ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в аэропорту Хабаровска (Россия) прямо на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190.

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Место
Египет Шарм-эш-Шейх
Теги
самолет фотографии SkyUp
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