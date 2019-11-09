Украинский самолет загорелся в Шарм-Эль-Шейхе: детали

У украинского самолета компании SkyUp при посадке в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх загорелось шасси.
Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет, передает reporter-ua.
Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы. Экстренные службы аэропорта оперативно ликвидировали горение.
Иллюстрация
Airlines Inform
"Самолет сел довольно мягко, но в момент посадки мы услышали странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым.
Не прошло и минуты, как возле нашего самолета была пожарная команда аэропорта, которая погасила возгорание. Трап подали очень быстро. Выйдя из самолета, мы увидели суету технического персонала и дымящееся шасси", – рассказал пассажир.
Фото с места инцидента
reporter-ua
Фото с места инцидента
reporter-ua
Фото с места инцидента
reporter-ua
Как писал OBOZREVATEL, недавно в аэропорту Хабаровска (Россия) прямо на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190.
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