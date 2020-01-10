Иран, вероятно, случайно сбил украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства, а не одной, как сообщалось ранее.
Такое предположение сделало CNN со ссылкой на американских чиновников. Теория базируется на анализе данных со спутников, радиолокационных и электронных данных, которые регулярно собирают военные и разведка США.
Американцы считают, что в самолет попали совершенно случайно. А официальный представитель США, причастный к разведке, заявил, что самолет был сбит двумя российскими ракетами SA-15.
Украинский самолет в Иране сбили двумя российскими ракетами – CNN
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
В результате катастрофы самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
В посольстве Украины в Иране предварительно заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Причиной назвали возгорания двигателя.
Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился. Позже Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о катастрофе.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки. Он отметил: у него "есть подозрения", что авария с Boeing "могла быть чьей-то ошибкой". Впрочем, позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной катастрофы могла быть техническая неисправность.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
В СНБО Украины заявили, что среди возможных версий причин аварии самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
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