Иран, вероятно, случайно сбил украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства, а не одной, как сообщалось ранее.

Такое предположение сделало CNN со ссылкой на американских чиновников. Теория базируется на анализе данных со спутников, радиолокационных и электронных данных, которые регулярно собирают военные и разведка США.

Американцы считают, что в самолет попали совершенно случайно. А официальный представитель США, причастный к разведке, заявил, что самолет был сбит двумя российскими ракетами SA-15.

Украинский самолет в Иране сбили двумя российскими ракетами – CNN

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