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10 января • обновлено в 10:32
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Украинский самолет в Иране сбили двумя российскими ракетами – CNN

8.2т
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Иран, вероятно, случайно сбил украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства, а не одной, как сообщалось ранее.

Такое предположение сделало CNN со ссылкой на американских чиновников. Теория базируется на анализе данных со спутников, радиолокационных и электронных данных, которые регулярно собирают военные и разведка США.

Американцы считают, что в самолет попали совершенно случайно. А официальный представитель США, причастный к разведке, заявил, что самолет был сбит двумя российскими ракетами SA-15.

Украинский самолет в Иране сбили двумя российскими ракетами – CNN

Украинский самолет в Иране сбили двумя российскими ракетами – CNN

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Тег
МАУ
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Какие русские ракеты? Надувные муляжи? Об этом знает каждый свинопас.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Интересно, что все эти брехуны будут делать, когда в итоге не найдут обломков ракет и следов поражающих элементов?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну, теперь наперегонки, кто больше набрешет...
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