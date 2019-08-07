"Попал под раздачу": озвучена причина обстрела самолета Украины в Ливии

Украинский самолет Ил-76ТД, сбитый в Ливии, мог "попасть под раздачу", оказавшись на линии противостояния.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. Говоря о причинах инцидента, он озвучил такую версию: "Наши самолеты помогают перевозить грузы и вооружение оппозиционной стороне – той, которая признана Соединенными Штатами. РФ поддерживает противоположную сторону. Скорее всего, здесь мы просто попадаем под раздачу, так как помогаем правительству Ливии, признанному ООН".

В Ливии обстреляли украинский самолет Ил-76ТД twitter.com/afrigatenewsly

Как убежден Жданов, из Кремля не поступало четкого указания генералу-фельдмаршалу Халифе Хафтару "грохнуть украинский самолет". "Российский след состоит в том, что Россия поставляет оружие этому генералу и его войскам", – сказал он.

В этом контексте эксперт заметил: "Если самолет будет принадлежать британской или американской авиакомпании, то, может быть, Россия не решится на такие советы генералу – "грохни этот самолет". Потому что в ответ может быть нанесен удар войсками объединенной коалиции, которая поддерживает национальное правительство. А Украина ответить не может".

Вместе с тем Жданов заявил, что присутствие украинской военной авиации в Ливии вызывает "миллион вопросов". "Наши военно-транспортные самолеты на балансе Вооруженных Сил, потому что транспортники никто в частные руки не продавал. Как они оказались там? Почему ими распоряжается оффшорная компания и фрахтует их по своему усмотрению? Чьи экипажи сидят за штурвалом? Если это военные летчики, то на каком основании? За чей счет моторесурс? За чей счет ремонт машины? Если они там официально под эгидой ООН, то ООН это оплачивает. Любое государство под флагом ООН зарабатывает деньги. А кто у нас тут зарабатывает?"

И призвал "срочно провести ревизию в ВВС Украины, вернуть самолеты на базу и поставить в строй". "Это наши транспортно-боевые самолеты. Чем мы завтра будем перебрасывать войска? Необходимо вернуть их назад и не участвовать в этих серых схемах", – резюмировал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в аэропорту Мисурата в Ливии был уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании "Скайавиатранс", который перевозил гуманитарный груз. Пока один дрон обстреливал его, второй беспилотник проводил фото- и видеофиксацию. В момент обстрела на борту находилось восемь членов экипажа, они успели эвакуироваться. От обстрела никто не пострадал.

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