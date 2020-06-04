Украинский моряк таинственно пропал в Индийском океане: коллеги подозревают убийство

В Индийском океане загадочно пропал 29-летний украинский моряк Андрей из Мариуполя. Он был в составе экипажа сухогруза, который ходил под флагом Либерии.

Рейс длился семь месяцев, но однажды помощник капитана не явился на вахту. Его коллеги называют это убийством, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О случившемся заявил один из украинских моряков, снявший видео с борта сухогруза, который сейчас стоит в индийской гавани. По его словам, перед исчезновением Андрея до порта оставалось сутки ходу: он что-то делал, но потом не вышел на вахту.

В Индийском океане исчез 29-летний украинский моряк

Отмечается, что 29-летний украинец уже восемь лет ходил в рейсы. На судне, где он был третьим помощником капитана, экипаж состоял примерно поровну из украинцев и филиппинцев. Как говорит коллега моряка, недоразумения между ними порой случались, как и накануне исчезновения.

Поэтому он предполагает, что Андрея могли убить, и качестве доказательства указывает на страховочную веревку – она была обрезана ножом.

Также моряк рассказал, что, когда исчезновение помощника капитана заметили, судно развернули и попытались обследовать акваторию. Помимо этого, вызвали полицию: индийские копы опросили экипаж, изъяли вещественные доказательства, но дальше – тишина.

В Индийском океане исчез 29-летний украинский моряк

Родные пропавшего моряка случившемся узнали от неизвестных людей.

"Приехали, незнакомая машина. Передали записки. Сказали: "Держитесь". В записке были номера телефонов компании, которая трудоустраивала сына, и страховой. Но там каждый раз отвечают одно и тоже, что нет информации и продолжается расследование", – говорит отец украинца Андрей Старостин.

Ничего большего не рассказывают и в крюинговой компании. Со своей стороны в МИД Украины завили, что держат ситуацию на контроле.

В Индийском океане исчез 29-летний украинский моряк

"Сейчас проводится расследование этого дела. Следует заметить, что есть такие моменты, как тайна следствия. И, наверное, рассматриваются различные версии", – сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

А вот морской юрист с 20-летним опытом Николай Гольбин сомневается в том, что следствие будет тщательным. По его мнению, в этом не заинтересованы ни Либерия, под флагом которой ходит сухогруз, ни Индия, куда оно прибыло.

"Страховая компания не заинтересована в правде, судовладелец не заинтересован. Если вдруг будет доказано убийство, будет арест судна и большие убытки", – объясняет он.

Юрист добавил, что ему известно о шести случаях исчезновения украинских моряков с судов только в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский моряк Евгений Масленников пропал с иностранного судна по дороге из Эквадора в Панаму при загадочных обстоятельствах.