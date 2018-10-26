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Украинский маньяк и шутеры: РосСМИ нашли ''вдохновителей'' керченского стрелка

5.1тЧитать материал на украинском

"Керченский стрелок" Владислав Росляков был поклонником серийных маньяков, мечтал превратить свой колледж в арену из шутера Doom и сжечь его после бойни, жертвами которой стал 21 человек.

Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные следствия. Отмечается, что эксперты в области психиатрии и психологии полагают, что мотивы действий Рослякова так и не будут установлены, но у него могут появиться поклонники и подражатели.

По информации издания, в ходе следствия выяснилось, что перед нападением подросток сделал дома своеобразный электронный фотоколлаж. Его любимыми компьютерными играми были Doom и GTA, и на фон скриншота с экрана первой он наложил изображения коридоров и помещений родного колледжа.

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Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить, совершал ли Росляков убийства, руководствуясь именно этой схемой, найденной на флешке в его сумке.

При этом следствие не исключает, что парень после бойни намеревался сжечь здание колледжа. В сумке, которую нашли при нем, помимо 10 небольших самодельных взрывных устройств "метательного типа" и оставшихся 13 патронов к ружью лежала бутылка с "коктейлем Молотова".

При изучении интернет-контактов Рослякова следователи выяснили, что он, в частности, посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты.

"В этом отношении студента довольно ярко характеризует фото маньяка Анатолия Оноприенко, который за семь лет убил 52 человека, был осужден к пожизненному сроку и в 2013 году скончался в Житомирской тюрьме, — Росляков использовал его в качестве аватарки в своем Telegram", — сказано в материале.

По данным следствия, среди самых частых запросов, которые он вводил в поисковые системы, были слова "дробовик", "террор", "террорист", "Сайга", "охолощенный, переоборудование", "ИГИЛ казни" и т. п. Также он активно искал и просматривал видео в интернете с изображением различных расправ, например, расчленения людей.

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"Свой аккаунт в Twitter он назвал "Хочу умереть", а также, как полагает следствие, мог быть связан с экстремистами в Украине, с которыми не только играл в Doom и другие шутеры в онлайн-режиме, но в переписке с ними интересовался и вопросами, связанными с изготовлением бомб. Сам Росляков, по предварительным данным, считал себя анархистом и поклонником панк-рока", — пишет издание.

Как рассказали источники в силовых структурах, пока нет никаких данных о том, что Росляков был связан с так называемым колумбайновским движением — почитателями бойни в американской школе, но последние сейчас называют "керченского стрелка" едва ли не своим кумиром, который может стать, как опасаются в российских спецслужбах, и объектом их подражания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто готовил Рослякова к бойне в Керчи.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
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Daks Viktor
Daks Viktor
Керченское побоище, это работа рук спецслужб Козляндии..
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