Украинский интернет-провайдер угодил в скандал с ''ДНР''

Один из главных интернет-провайдеров восточных регионов "Онлайн-Украина", который работает, в частности, в городе Авдеевка, является плательщиком налогов и официально зарегистрирован в Куйбышевском районе временно подконтрольного террористам города Донецк.

Об этом сообщил народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем на своей странице в Facebook. "Маленькая деталь большого хаоса в прифронтовых городах. Все эти факты уже переданы в СБУ, где уверяют, что реакция будет уже скоро", - написал он.

Как выяснил нардеп, формально компания "с символическим названием" зарегистрирована в Запорожской области. Однако, вся база данных абонентов провайдера, сервера доступа и другое техническое оборудование также находятся на оккупированной территории.

"Сын владельца компании открыто принимает участие в донецких автогонках, а типовой договор его предприятия "висит" в открытом доступе на сайте Российского провайдера onlinedn.ru", - добавил Найем, опубликовав также документы, подтверждающие регистрацию компании-провайдера.

Копия справки "Республиканской налоговой инспекции ДНР", в которой официально подтверждается регистрация интернет-провайдера "Онлайн-Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети высмеяли открытие международного банка в "ДНР". По мнению интернет-пользователей, такой компании "не хватает" еще и в оккупированном Россией Крыму.