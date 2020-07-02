Украинский генерал заявил, что на границе созданы три группы путинских войск, готовых к внезапному наступлению

Россия создала три группы войск на границе с Украиной. warfiles.ru

Неподалеку от границы с Украиной Россия сформировала три группы войск, которые способны проводить внезапные наступательные действия.

Об этом сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, передает "Укринформ".

"По состоянию на сегодняшний день у границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины", – заявил он.

Генерал-лейтенант также отметил, что вдоль российско-украинской границы уже развернуты 28 батальонно-тактических групп, а сейчас завершается формирование трех новых объединений, которые к 2021 году придут в полную оперативную готовность. Так, в наземном компоненте на Западном стратегическом направлении создали 20-ю общевойсковую армию в составе 3-й мотострелковой дивизии и 114-й мотострелковой дивизии. На вооружении у этой армии есть ракетные комплексы "Искандер".

Россия создала три группирования на границе с Украиной Укринформ

На Юго-Западном стратегическом направлении создали 8-ю общевойсковую (ударную) армию в составе 150-й мотострелковой дивизии, 20-й отдельной мотострелковой бригады и оперативно подчиненных 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. В округе и армии предусмотрено создание ракетных бригад "Искандер".

"В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов. На базовых аэродромах вблизи Государственной границы Украины базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов", – проинформировал Голопатюк делегации стран-участниц ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ стягивают на Донбасс тяжелое вооружение и прикрываются от ОБСЕ "COVID-19".