Своевременное предупреждение от властей Китая о надвигающейся на весь мир угрозе коронавируса COVID-19, никак не повлияло бы на развитие пандемии.

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Об этом в комментарии "Гордону" заявил бывший украинский разведчик Петр Копка. По его убеждению, китайское правительство в этой ситуации действовало по схеме привычной коммунистической идеологии.

"Говорят, если бы китайцы предупредили, все сложилось бы по-другому. Думаете, все ринулись бы закрывать границы и вводить карантин? Пока эпидемия не вошла бы в ту стадию, когда начали массово погибать люди, никто палец о палец не ударил бы. Конечно, Китай мог и предупредить. Но он поступил по старой коммунистической традиции – как наши партийные боссы в 1986 году с Чернобыльской аварией", – убежден он.

Украинский ексрозвидник Петр копка считает, что китайцы будут отбиваться от причастности к распространению COVID-19

Эксперт выразил мнение, что китайцы готовятся отбиваться от обвинений в распространении коронавируса.

"Коммунистическая идеология везде одинакова. Китайский посол российским СМИ дал интервью, где намекнул, что коронавирус привезен в страну. Откуда? Например, из Сибири. То есть Китай начинает отбиваться. И, сидя прямо в Москве, указывает на РФ. Такой тонкий намек: ребята, мы молчать не будем", – считает Копка.

Бывший украинский разведчик также напомнил, что в сентябре 2019 года в Новосибирской области в центре вирусологии "Вектор" произошел взрыв. Тогда россияне поспешили оправдаться: "всего-то взрыв баллона в месте, где не велась работа с микроорганизмами", так дело и "замяли".

При этом он подчеркнул, что в Китае все началось в начале декабря 2019 года. Но только в феврале власти взялись вводить ограничения.

"Надеялись разобраться самостоятельно и не разобрались. Наоборот, выпустили джина из бутылки. В Новый год люди разъезжали по всей стране, поехали в Европу, Америку, Австралию. ВОЗ это просмотрела, за что и получила нагоняй от США. Трамп обвинил организацию в подыгрывании Китаю. Самое интересное, что эта склока ничего не дает по факту. Мы все равно не видим свет в конце туннеля", – подытожил Копка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Уханьском институте вирусологии заявили, что никакого отношения к созданию коронавируса не имеют. А тот факт, что первая вспышка болезни произошла в нескольких сотнях метров от лаборатории – случайность.