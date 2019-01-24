Украинский чиновник получил российский паспорт ради повышения: разгорелся скандал

Чиновник главка Гоструда Донецкой области получил гражданство России и подделал документы, чтобы получить должность начальника.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Также чиновника уличили в получении неправомерной выгоды в полмиллиона гривен.

Правоохранители сообщили, что в августе 2018 года провели спецоперацию, в рамках которой злоумышленника задержали после получения им очередного "транша" в размере 500 тысяч гривен.

Во время дальнейшего расследования следователи ГСУ установили, что в начале осени 2015 года мужчина посетил территорию временно оккупированного полуострова Крым. Там он получил паспорт гражданина Российской Федерации.

"Визит в Крым состоялся за несколько месяцев до назначения на руководящую должность. Вместе с ним тогда ездила гражданка, которая в настоящее время временно исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области", – сообщили копы.

В полиции отметили, что злоумышленник, уже имея российский паспорт, подделал документы, чтобы получить должность в госорганах Украины.

Паспорт РФ

В комментарии "УП" в полиции добавили, что на время расследования чиновник был отстранен от должности, но сейчас срок отстранения истек, а подозреваемый находится на больничном. Меру пресечения злоумышленнику будет избирать 25 января Печерский районный суд Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве чиновник открыткой поздравила погибшего бойца ВСУ.

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