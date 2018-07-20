Украинский адмирал заговорил о минировании Азовского моря: россияне разозлились

Украина в будущем, возможно, будет вынуждена использовать взрывные и неразрывные ограждения в Азовском море, чтобы предотвратить потенциальную высадку российского десанта.

Об этом в эфире "Громадского радио" заявил бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

"Формирование защитных ограждений, которые являются взрывными,.. - это реальный шаг для предотвращения и нанесения потерь, в случае, если десант дойдет до допустимого участка", - сказал он.

При этом Гайдук предупредил: чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, их необходимо будет проводить по контролируемым военными фарватерам в составе караванов.

Это заявление украинского адмирала растиражировали российские СМИ. Тамтешних пользователей разозлила данная перспектива. В частности, приводим комментарии, размещенные под соответствующим материалом на портале "Лента.ру".

"Я предлагаю еще в Киеве окопы вырыть по всему городу и передвигаться исключительно по окопам", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, Россия пытается использовать ситуацию с задержанием судна "Норд" как повод к войне, и именно этим оправдывает действия, которые она делает сейчас в Азовском море – наращивание военно-морской группировки и активность пограничных кораблей.

Напомним, 20 мая Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска.

В Госпогранслужбе тогда также заявили, что суда не задерживали, а лишь осмотрели.

5 июня стало известно, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины закрыли три участка Азовского моря до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке.